Зранку російські війська завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині.
Поцілили по об'єкту критичної інфраструктури.
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Загинула одна людина. Є поранені.
Росіяни обстріляли Краматорськ
Про який саме об'єкт критичної інфраструктури йдеться - не уточнюється.
За даними обласної влади, жертвою окупантів став працівник.
Ще кілька - постраждали.
Будівлі об'єкту серйозно пошкоджені.
Обсяги завданої шкоди встановлюються.
Обстріл Костянтинівки: що відомо про загиблих
Оновлено 10:00
Загалом за 9 серпня війська агресора вбили 14 жителів Донеччини - у Костянтинівці.
Напередодні окупанти вдарили по ТЦ у місті. Попередньо, застосували ракету Х-38.
Пошкоджені супермаркет, приватні будинки, Нова пошта, магазини та автомобілі.
Серед загиблих ідентифікували двох дітей. Це дівчатка 9 та 11 років.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Особи ще шести людей встановлюють.
«За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу збройними силами рф м. Костянтинівка становить 14 осіб, поранено - 43 людини», - йдеться у повідомленні.