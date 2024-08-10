Зранку російські війська завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині.

Поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. 

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Загинула одна людина. Є поранені. 

Росіяни обстріляли Краматорськ

Про який саме об'єкт критичної інфраструктури йдеться - не уточнюється. 

За даними обласної влади, жертвою окупантів став працівник. 

Ще кілька - постраждали. 

Будівлі об'єкту серйозно пошкоджені. 

Обсяги завданої шкоди встановлюються.

Обстріл Костянтинівки: що відомо про загиблих

Оновлено 10:00

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Загалом за 9 серпня війська агресора вбили 14 жителів Донеччини - у Костянтинівці. 

Напередодні окупанти вдарили по ТЦ у місті. Попередньо, застосували ракету Х-38. 

Пошкоджені супермаркет, приватні  будинки, Нова пошта, магазини та автомобілі. 

Серед загиблих ідентифікували двох дітей. Це дівчатка 9 та 11 років.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. 

Особи ще шести людей встановлюють. 

«За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу збройними силами рф м. Костянтинівка становить 14 осіб, поранено - 43 людини», - йдеться у повідомленні. 

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