У п'ятницю російські війська вперше застосували для ударів по Сумській області нові авіабомби.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

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За його словами, нові бомби відрізняються більшою дальністю та швидкістю.

Окупанти випустили по Сумщині новий тип боєприпасів

«Ми відмічаємо зміну певних боєприпасів. Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали удари по населених пунктах і об'єктах інфраструктури. Зараз з’явилися нові плануючі боєприпаси, але з двигуном. І ця бомба летить вдвічі далі і точніше», - сказав Володимир Артюх.

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За його словами, для протидії таким ударам насамперед потрібно збивати літаки-носії.

«Це головний спосіб протидії. І, крім того, Збройні Сили України застосовують засоби РЕБ», - додав Володимир Артюх.

Ситуація на кордоні Сумської області

Від початку доби російські війська вже 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини.

Під ворожим вогнем опинилися 9 громад.

Зафіксовано 44 вибухи.

Окупанти б'ють КАБами, гатять з артилерії та РСЗВ.

Протягом минулої доби поліція зафіксувала 110 ударів по території області.

Противник обстріляв 27 населених пунктів.

Внаслідок російських атак пошкоджено 4 житлові будинки та 2 магазини.

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Наслідки удару по Сумщині 9 серпня. Фото поліції.

«Ворог у переважній більшості наносив удари керованими авіаційними бомбами, безпілотними літальними апаратами, а також гатив з артилерії та мінометів», - розповіли в поліції області.