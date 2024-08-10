У п'ятницю російські війська вперше застосували для ударів по Сумській області нові авіабомби.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
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За його словами, нові бомби відрізняються більшою дальністю та швидкістю.
Окупанти випустили по Сумщині новий тип боєприпасів
«Ми відмічаємо зміну певних боєприпасів. Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали удари по населених пунктах і об'єктах інфраструктури. Зараз з’явилися нові плануючі боєприпаси, але з двигуном. І ця бомба летить вдвічі далі і точніше», - сказав Володимир Артюх.
За його словами, для протидії таким ударам насамперед потрібно збивати літаки-носії.
«Це головний спосіб протидії. І, крім того, Збройні Сили України застосовують засоби РЕБ», - додав Володимир Артюх.
Ситуація на кордоні Сумської області
Від початку доби російські війська вже 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини.
Під ворожим вогнем опинилися 9 громад.
Зафіксовано 44 вибухи.
Окупанти б'ють КАБами, гатять з артилерії та РСЗВ.
Протягом минулої доби поліція зафіксувала 110 ударів по території області.
Противник обстріляв 27 населених пунктів.
Внаслідок російських атак пошкоджено 4 житлові будинки та 2 магазини.
«Ворог у переважній більшості наносив удари керованими авіаційними бомбами, безпілотними літальними апаратами, а також гатив з артилерії та мінометів», - розповіли в поліції області.