У трьох областях Росії, що межують з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Йдеться про Курську, Брянську та Бєлгородську області. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.

У трьох регіонах Росії «режим контртерористичної операції»

«Режим контртерористичної операції запроваджується у Брянській області у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України», - йдеться у повідомленні.

Advertisement

Згодом ЗМІ додали, що режим контртерористичної операції ввели також у Бєлгородській та Курській областях.

Режим КТО передбачає посилення охорони громадського порядку, тимчасове відселення громадян, обмеження руху транспорту, перевірку документів і контроль телефонних переговорів громадян.

Бої у Курській області

Бої на російській території тривають з вівторка 6 серпня.  

Дрони налетіли на військовий аеродром у Липецькій області РФ – росЗМІ
Більше по темі

Дрони налетіли на військовий аеродром у Липецькій області РФ – росЗМІ

На території Липецького муніципального округу ввели режим надзвичайної ситуації.

Російська влада звинуватила Україну в прориві кордону. Водночас у Києві ці події наразі не коментують. 

Білий дім звертався до Києва, щоб обговорити та прояснити ситуацію в Курській області. В адміністрації Джо Байдена наголосили, що Україна має право захищатися від російської агресії. І нагадали, що з Курської області РФ атакує українську територію.  

Advertisement

У Пентагоні заявили, що просування військ у Курській області Росії не викликає занепокоєння у Міноборони США. У відомстві зазначили, що бойові дії у Курській області відповідають політиці США. Але додали, що Сполучені штати й надалі не підтримують далекобійні удари по території РФ.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Наступ ЗСУ в Курській області: що відомо на сьогодні Путін
Наступ ЗСУ в Курській області: що відомо на сьогодні
Карина Доломанжи
20г тому
Британія збудує радарну станцію для боротьби з космічними загрозами від Китаю та РФ Росія
Британія збудує радарну станцію для боротьби з космічними загрозами від Китаю та РФ
Київ Пост
1д тому
Дрони налетіли на військовий аеродром у Липецькій області РФ – росЗМІ Росія
Дрони налетіли на військовий аеродром у Липецькій області РФ – росЗМІ
Київ Пост
1д тому
Режим у Білорусі сприяв незаконній депортації українських дітей - Боррель Росія
Режим у Білорусі сприяв незаконній депортації українських дітей - Боррель
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни застосували на Сумщині новий тип бомб