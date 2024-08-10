У трьох областях Росії, що межують з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
Йдеться про Курську, Брянську та Бєлгородську області.
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Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
У трьох регіонах Росії «режим контртерористичної операції»
«Режим контртерористичної операції запроваджується у Брянській області у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України», - йдеться у повідомленні.
Згодом ЗМІ додали, що режим контртерористичної операції ввели також у Бєлгородській та Курській областях.
Режим КТО передбачає посилення охорони громадського порядку, тимчасове відселення громадян, обмеження руху транспорту, перевірку документів і контроль телефонних переговорів громадян.
Бої у Курській області
Бої на російській території тривають з вівторка 6 серпня.
Дрони налетіли на військовий аеродром у Липецькій області РФ – росЗМІ
Російська влада звинуватила Україну в прориві кордону. Водночас у Києві ці події наразі не коментують.
Білий дім звертався до Києва, щоб обговорити та прояснити ситуацію в Курській області. В адміністрації Джо Байдена наголосили, що Україна має право захищатися від російської агресії. І нагадали, що з Курської області РФ атакує українську територію.
У Пентагоні заявили, що просування військ у Курській області Росії не викликає занепокоєння у Міноборони США. У відомстві зазначили, що бойові дії у Курській області відповідають політиці США. Але додали, що Сполучені штати й надалі не підтримують далекобійні удари по території РФ.