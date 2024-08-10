Бійці Головного управління розвідки знищили російський швидкісний катер типу «Тунець» у тимчасово окупованому Криму. 

Про це повідомили в ГУР. 

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Вороже судно потопили у ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське. 

Бійці ГУР знищили російський катер в Криму

Російський «Тунець» знищили за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5. 

Зробили це воїни спецпідрозділу Group 13. 

Крім катера, пошкоджені також ще три плавзасоби окупантів. 

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«Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється», - повідомили у розвідці.

Зазначається, що це не перший впольований «Тунець» біля берегів окупованого півострова. 

У травні цього року розвідники знищили два російських судна такого типу. Ще два - пошкодили. 

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Внаслідок нальоту на Тендрівську косу знешкоджено ворожу броньовану техніку, фортифікаційні укріплення та особовий склад РФ.

У ГУР додали, що росіяни використовували ці катери для патрулювання акваторії та логістики. 

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