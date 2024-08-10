Російські війська масово атакують безпілотниками мирних жителів у Херсоні та в передмісті.
Від ранку в районі вже шестеро поранених.
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Про це повідомив керівник ОДА Олександр Прокудін.
Окупанти б'ють з дронів по цивільних
Росіяни цілять по людях, які перебувають на зупинках громадського транспорту та поблизу магазинів.
Під удар ворожого безпілотника потрапив цивільний у селищі Садове.
Ще одна потерпіла - жителька Антонівки, яка на момент атаки була на вулиці.
Також за допомогою звернулась херсонка, яка постраждала у Дніпровському районі міста.
Ще троє чоловіків постраждали внаслідок ранкових ударів у Херсоні.
Через активність ворожих безпілотників жителів Дніпровського району та передмістя закликають сьогодні по можливості залишатись вдома. Людям радять не виходити на вулицю без нагальної потреби, аби не наражати себе на небезпеку.
Херсон затягло димом
Внаслідок нічного удару біля Херсона спалахнула масштабна пожежа. Загорілося на відкритій території за межами міста.
Через сильний вітер дим швидко поширився та затягнув майже весь Херсон.
Людям рекомендують закрити вікна вдома та не виходити зайвий раз на вулицю.
Якщо є очищувач повітря, потрібно увімкнути його на максимум.
В ОДА дали людям кілька порад:
- під час сильного задимлення доцільно користуватись захисними масками. Це зменшує потрапляння забруднених часток до органів дихання.
- потрібно пити багато води та уникати фізичної активності.
- якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.