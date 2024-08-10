Російські війська масово атакують безпілотниками мирних жителів у Херсоні та в передмісті.

Від ранку в районі вже шестеро поранених.

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Про це повідомив керівник ОДА Олександр Прокудін.

Окупанти б'ють з дронів по цивільних

Росіяни цілять по людях, які перебувають на зупинках громадського транспорту та поблизу магазинів.

Під удар ворожого безпілотника потрапив цивільний у селищі Садове.

Ще одна потерпіла - жителька Антонівки, яка на момент атаки була на вулиці.

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Також за допомогою звернулась херсонка, яка постраждала у Дніпровському районі міста.

Ще троє чоловіків постраждали внаслідок ранкових ударів у Херсоні.

Через активність ворожих безпілотників жителів Дніпровського району та передмістя закликають сьогодні по можливості залишатись вдома. Людям радять не виходити на вулицю без нагальної потреби, аби не наражати себе на небезпеку.