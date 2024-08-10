У п'ятницю 9 серпня на березі мальовничого озера Світязь відбувся концерт YAKTAK.

Це був благодійний виступ.

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Його мета - зібрати гроші на підтримку Збройних Сил України.

Благодійний концерт YAKTAK

Послухати українського співака прийшло більше тисячі людей.

Мінімальний вхідний внесок (донат) становив 400 гривень.

Також можна було купити мерч YAKTAK - продукцію з символікою співака та його пісень.

Фото: Лія Власюк.

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YAKTAK виконав усі свої відомі хіти.

Під час пісні «Букети» соліст кинув у натовп два букети троянд для своїх фанатів.

Пізніше у небо запустили великі кульки, які порадували людей.

Насамкінець співак вийшов на біс та заспівав пісню «Уночі».

Також він прочитав вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну».

Свій виступ YAKTAK завершив гімном України.

Артист подякував українським військовим за захист держави та закликав людей вірити у свої мрії і йти до них, попри все.

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Глядачі залишилися задоволені. Концерт був запальним та атмосферним. Виступ тривав довше, ніж планувалося.