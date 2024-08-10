Партизани руху «Атеш» провели розвідку біля Кримського мосту.
Про це вони повідомили у своєму Telegram.
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РФ зміцнює захист Кримського мосту
За даними партизанського руху «Атеш», росіяни прискорено посилюють захист Кримського мосту системами ППО і баржами.
Припускають, що причиною таких дій окупантів є активність Сил оборони на фронті.
«Уздовж мосту почали виставляти баржі у два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином росіяни хочуть захистити міст від можливих атак.
Протягом останніх днів на міст перекинули додаткові системи ППО, а також там обладнали мобільні пункти протиповітряної оборони.
Бійці ГУР знищили російський катер в Криму
У ніч з 8 на 9 серпня бійці Головного управління розвідки знищили російський швидкісний катер типу «Тунець» у тимчасово окупованому Криму.
Вороже судно потопили за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 поблизу населеного пункту Чорноморське.
Зробили це воїни спецпідрозділу Group 13.
Крім катера, пошкоджені також ще три плавзасоби окупантів.