Партизани руху «Атеш» провели розвідку біля Кримського мосту.

Про це вони повідомили у своєму Telegram.

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РФ зміцнює захист Кримського мосту

За даними партизанського руху «Атеш», росіяни прискорено посилюють захист Кримського мосту системами ППО і баржами.

Припускають, що причиною таких дій окупантів є активність Сил оборони на фронті.

«Уздовж мосту почали виставляти баржі у два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таким чином росіяни хочуть захистити міст від можливих атак.

Протягом останніх днів на міст перекинули додаткові системи ППО, а також там обладнали мобільні пункти протиповітряної оборони.