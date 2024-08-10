Російське військове командування не поспішає перекидати війська під Курськ з інших оперативних напрямків, щоб не допустити зрив наступу на сході України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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На думку аналітиків, Росія покладається на підрозділи, які вже розгорнуті в районі кордону. А також на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких - це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями.

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Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, - ISW

9 серпня Міністерство оборони Росії заявило, що відправило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку в Суджанський район для протидії силам ЗСУ.

Російські воєнні блогери стверджують, що до Курської області вже прибувають нерегулярні російські сили. Серед них - ті, що раніше були розгорнуті на інших ділянках фронту, йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, елементи нерегулярних сил «ДНР», прибули до Курської області після наступальних операцій у Донецькій області.

Інші військові блогери стверджують, що елементи чеченського спецназу «Ахмат» діють по всій Курській області, а частини російського ССО діють у прикордонних районах Курської області, в тому числі поблизу Суджі.

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Коментуючи інформацію з різних джерел про те, що в Курську область перекидають висококваліфіковані військові підрозділи зі східної чи південної України, ISW зазначає, що для їх прибуття все одно потрібен певний час.

«Значна передислокація частин Північного угруповання військ до Курської області може свідчити про те, що російське військове командування вирішило, що зрив наступу на півночі Харківської області є необхідною жертвою для відповіді на українське вторгнення, уникаючи при цьому передислокації з більш пріоритетних ділянок фронту. Більш масштабна передислокація російських військ з прифронтових районів, ймовірно, буде повільнішою, а більш боєздатні фронтові підрозділи можуть почати прибувати до Курської області вже найближчими днями», - констатують аналітики.

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У трьох областях РФ ввели режим контртерористичної операції

У трьох областях Росії, що межують з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Йдеться про Курську, Брянську та Бєлгородську області.

Режим КТО передбачає посилення охорони громадського порядку, тимчасове відселення громадян, обмеження руху транспорту, перевірку документів і контроль телефонних переговорів громадян.