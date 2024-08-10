Українські військові завдали удару по одній із газових вишок у Чорному морі.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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«Окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство», - зазначив він.

За словами Плетенчука, операцію виконали Військово-морські сили та Головне управління розвідки.

У Чорному морі знищено газову вежу, на якій базувалися окупанти

Речник ВМС зазначив, що за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було.

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Плетенчук також додав, що штатний функціонал платформа не виконувала.

Раніше про удар по газовій вишці у Чорному морі писали у соцмережах.

Повідомляли начебто росіяни розмістили там технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 осіб особового складу.