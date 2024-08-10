З 12 вересня на пункті пропуску «Гребенне-Рава-Руська» розпочнуться ремонтні роботи.

Попередньо вони триватимуть місяць - до 12 жовтня.

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Про це попередили в Державній прикордонній службі.

Ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею

Як повідомила польська сторона, на пункті «Гребенне-Рава-Руська» планують замінити покриття.

У ДПСУ не виключають, що через ремонтні роботи можливі затримки при перетині кордону.

«Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в'їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в'їзд в Україну», - повідомили українські прикордонники.

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Людей просять врахувати цю інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.