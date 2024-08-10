Російські війська перегруповуються та здійснюють ротації поблизу Вовчанська на Харківщині.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
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Військові вважають, що окупанти готуються до штурмових дій у місті.
Бої за Вовчанськ
За інформацією ОТУ «Харків», росіяни здійснили перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводять внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади.
При цьому противник став більше застосовувати розвідувальні безпілотники на напрямку Козача Лопань - Золочів.
Військові не виключають, що так окупанти намагаються виявити наші підрозділи.
Ситуація на фронті
Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби зросла до 72.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16:00.
Третина ворожих атак відбувалася на Покровському напрямку. Тут окупанти намагалися потіснити наших захисників із займаних позицій.
«З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень пройшло біля Гродівки і Желанного - вісім та сім відповідно», - повідомили в Генштабі.
Точаться біля Нью-Йорка та Торецька на Краматорському напрямку.
На Краматорському напрямку ворог концентрує зусилля у районі Часового Яру.
Намагається знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку росіяни штурмують поблизу Часового Яру і Білої Гори. Ворог концентрує зусилля у районі Часового Яру.
На Харківському напрямку наші воїни відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки й Берестового.