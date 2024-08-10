Військові не виключають, що так окупанти намагаються виявити наші підрозділи.

При цьому противник став більше застосовувати розвідувальні безпілотники на напрямку Козача Лопань - Золочів.

За інформацією ОТУ «Харків», росіяни здійснили перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводять внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади.

Військові вважають, що окупанти готуються до штурмових дій у місті.

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Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Російські війська перегруповуються та здійснюють ротації поблизу Вовчанська на Харківщині.

Ситуація на фронті

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби зросла до 72.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16:00.

Третина ворожих атак відбувалася на Покровському напрямку. Тут окупанти намагалися потіснити наших захисників із займаних позицій.

«З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень пройшло біля Гродівки і Желанного - вісім та сім відповідно», - повідомили в Генштабі.

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Точаться біля Нью-Йорка та Торецька на Краматорському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог концентрує зусилля у районі Часового Яру.

Намагається знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку росіяни штурмують поблизу Часового Яру і Білої Гори. Ворог концентрує зусилля у районі Часового Яру.

На Харківському напрямку наші воїни відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки й Берестового.