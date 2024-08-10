Рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару у Костянтинівці на Донеччині.
Про це повідомили в МВС.
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Внаслідок вчорашнього обстрілу загинуло 14 людей. Ще 44 - поранені.
На місці влучання ракети рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.
Удар по Костянтинівці: що відомо про загиблих
Аби встановити особи восьми жертв, криміналістам довелося досліджувати біологічні зразки.
Наразі вдалося ідентифікувати 5 із них. Це три жінки та двоє дітей - дівчата 2012 та 2014 року народження.
Особи ще трьох загиблих встановлюють.
Під час обстрілу Костянтинівки загинув поліцейський
Серед загиблих внаслідок російського удару - поліцейський Максим Кислюк.
Під час обстрілу він перебував у наряді.
Правоохоронець отримав смертельне поранення.
«Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти», - повідомили в поліції.