Рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару у Костянтинівці на Донеччині. 

Про це повідомили в МВС. 

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Внаслідок вчорашнього обстрілу загинуло 14 людей. Ще 44 - поранені. 

На місці влучання ракети рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. 

Удар по Костянтинівці: що відомо про загиблих 

Аби встановити особи восьми жертв, криміналістам довелося досліджувати біологічні зразки. 

Наразі вдалося ідентифікувати 5 із них. Це три жінки та двоє дітей - дівчата 2012 та 2014 року народження. 

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Особи ще трьох загиблих встановлюють. 

Під час обстрілу Костянтинівки загинув поліцейський

Серед загиблих внаслідок російського удару - поліцейський Максим Кислюк. 

Під час обстрілу він перебував у наряді. 

Правоохоронець отримав смертельне поранення. 

«Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти», - повідомили в поліції. 

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