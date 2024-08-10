Рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомили в МВС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Внаслідок вчорашнього обстрілу загинуло 14 людей. Ще 44 - поранені.

На місці влучання ракети рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

Удар по Костянтинівці: що відомо про загиблих

Аби встановити особи восьми жертв, криміналістам довелося досліджувати біологічні зразки.

Наразі вдалося ідентифікувати 5 із них. Це три жінки та двоє дітей - дівчата 2012 та 2014 року народження.

Advertisement

Особи ще трьох загиблих встановлюють.