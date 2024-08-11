Протягом минулої доби на фронті зафіксували 114 бойових зіткнень.

Найбільшу активність ворог й надалі зберігає на Покровському напрямку. Там відбулася третина російських атак.

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Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

Армія РФ найбільш активна на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 ворожих штурмів за добу.

Найбільше атак противника зафіксували в районах Желанного, Гродівки та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки.

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Тут окупанти дев’ять разів намагалися прорвати оборону українських військ.

Також противник спробував прорвати нашу оборону на Краматорському напрямку - в районах Білої Гори, Іванівського та Часового Яру.

Більшість боєзіткнень на цій ділянці фронту відбулася біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог десять разів атакував біля Північного, Залізного, Дружби, Нью-Йорка та Торецька.

Окупанти 9 разів вдарили з авіації по Торецьку і прилеглих територіях.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного і Виїмки.

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На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка, Терни, а також у Серебрянському лісі.

Окупанти штурмують позиції ЗСУ на Харківському напрямку

На Харківському напрямку ворог продовжує вести штурмові дії.

Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі - в районі Вовчанська.

Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

На Времівському напрямку агресор тричі атакував українські позиції - в районі Водяного та з боку Старомихайлівки й Керменчика.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення неподалік Новоданилівки.

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Безуспішними для ворога були дві атаки на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.