Кремль вирішив оголосити у Курській, Бєлгородській та Брянській областях «контртерористичну операцію», а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область. А також запобігти паніці або негативній реакції всередині країни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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«Це демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію», - вважають аналітики ISW.

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Чому РФ не оголосила воєнний стан через події у Курській області

Російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що джерело, близьке до комітету з оборони Ради Федерації РФ, заявило, що адміністрація президента Росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області «до особливого розпорядження» або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

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Російські військові блогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні та критикували Кремль за те, що він не оголосив воєнний стан замість антитерористичної операції.

Оголошення воєнного стану, зокрема, дозволило б владі РФ вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів і демонстрацій, введення комендантської години та організація виробництва оборонної продукції для військових.

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Президент РФ Путін утримується від офіційного оголошення стану війни, неодноразово демонстрував небажання повністю перевести російське суспільство на військові рейки та відмовився від оголошення загальної мобілізації, щоб запобігти внутрішньому невдоволенню. Адже це могло б поставити під загрозу стабільність його режиму.

Карта ISW.

B ISW припустили, що Путін призначив главу ФСБ Олександра Бортнікова керівником контртерористичної операції, оскільки він раніше зарекомендував себе як «ефективний менеджер під час криз», які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму.

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На думку аналітиків Інституту, складна система управління антитерористичної операції ФСБ під проводом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію.

У трьох областях РФ ввели режим контртерористичної операції

Напередодні російська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

Російські ЗМІ писали, що це рішення пов'язане з «підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України».

Режим контртерористичної операції у РФ передбачає посилення охорони громадського порядку, тимчасове відселення громадян, обмеження руху транспорту, перевірку документів і контроль телефонних переговорів громадян.