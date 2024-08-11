Оновлено 10:00
Внаслідок російського обстрілу Краматорська постраждало щонайменше п'ятеро людей. Їх госпіталізували.
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Такі оновлені дані назвали в прокуратурі Донецької області.
«Трьох чоловіків 52, 59, 73 років, а також 42 і 56-річну жінок ушпиталено. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, поранення тулуба і ніг», - уточнили у відомстві.
У прокуратурі розповіли, що окупанти вдарили по житловій забудові та території підприємства.
Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, територія підприємства та торговельні приміщення.
Попередньо, ворог обстріляв місто з РСЗВ «Смерч».
Війська РФ зранку атакували Краматорськ
Другий ранок поспіль російські війська б'ють по Краматорську.
У неділю знову обстріляли об'єкт інфраструктури.
Керівник ОВА Вадим Філашкін спочатку повідомив про чотирьох постраждалих.
За його словами, один із потерпілих у тяжкому стані. Двоє отримали легкі поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу. Ще один постраждалий не потребував допомоги.
Окупанти обстрілюють об'єкти інфраструктури
Внаслідок вчорашнього обстрілу у місті серйозно пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.
У суботу окупанти вдарили по місту ракетою.
Загинула одна людина - працівник атакованого об'єкту. Також повідомлялося про поранених.
РФ вбиває цивільних на Донеччині
За даними обласної влади, протягом доби 10 серпня росіяни вбили трьох жителів Донеччини.
Жертвами ворога стали мешканці Краматорська, Гродівки та селища Стінки.
Ще троє людей були поранені.