Оновлено 10:00

Внаслідок російського обстрілу Краматорська постраждало щонайменше п'ятеро людей. Їх госпіталізували.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Такі оновлені дані назвали в прокуратурі Донецької області.

«Трьох чоловіків 52, 59, 73 років, а також 42 і 56-річну жінок ушпиталено. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, поранення тулуба і ніг», - уточнили у відомстві.

У прокуратурі розповіли, що окупанти вдарили по житловій забудові та території підприємства.

Advertisement

Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, територія підприємства та торговельні приміщення.

Попередньо, ворог обстріляв місто з РСЗВ «Смерч».

Війська РФ зранку атакували Краматорськ

Другий ранок поспіль російські війська б'ють по Краматорську.

У неділю знову обстріляли об'єкт інфраструктури.

Керівник ОВА Вадим Філашкін спочатку повідомив про чотирьох постраждалих.

За його словами, один із потерпілих у тяжкому стані. Двоє отримали легкі поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу. Ще один постраждалий не потребував допомоги.