Кожен роботодавець хоче бізнес, у якому персонал наполегливо працює та приносить прибуток. Іноді однієї зарплати мало й необхідна додаткова мотивація. У великих компаніях з цим може бути легше. Подарунок із логотипом, премія чи путівка на відпочинок — майже завжди додають мотивації. У маленьких компаніях можуть бути проблеми з виділенням грошей на такі витрати, тому необхідно шукати альтернативні, дешевші чи безплатні варіанти.

10 порад, як мотивувати персонал

Мотивація персоналу – це рушійна сила, яка стимулює людину, закриваючи певні її потреби. Коли зростає активність співробітника, тоді примножується добробут компанії.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Привітання зі святом. Привітання з днем народження – найперше й найлегше, що компанія може зробити для співробітника. Так само можна вітати з іншими знаковими датами: закінчення навчання, створення сім’ї, вихід на пенсію, отримання якоїсь винагороди та багато іншого. Хороші слова піднімуть настрій людині та дадуть відчуття важливості та потрібності.

Привітання з днем народження – найперше й найлегше, що компанія може зробити для співробітника. Так само можна вітати з іншими знаковими датами: закінчення навчання, створення сім’ї, вихід на пенсію, отримання якоїсь винагороди та багато іншого. Хороші слова піднімуть настрій людині та дадуть відчуття важливості та потрібності. Робочий графік. Суть у тому, щоб зробити гнучкий графік. Коли фахівець закінчить усі поставлені та необхідні завдання, йому не потрібно буде чекати кінця робочого дня, а можна піти додому раніше. Тим самим спрацьовує мотивація у вигляді рівняння – якщо зробити все якісно і швидко, то робочий день менший.

Суть у тому, щоб зробити гнучкий графік. Коли фахівець закінчить усі поставлені та необхідні завдання, йому не потрібно буде чекати кінця робочого дня, а можна піти додому раніше. Тим самим спрацьовує мотивація у вигляді рівняння – якщо зробити все якісно і швидко, то робочий день менший. Додаткові вихідні. Коли у вигляді нагороди за хорошу роботу є додатковий вихідний, який оплачується, то часто робітники працюють продуктивніше і якісніше, та навіть можуть закривати очі на певні незручності в офісі.

Коли у вигляді нагороди за хорошу роботу є додатковий вихідний, який оплачується, то часто робітники працюють продуктивніше і якісніше, та навіть можуть закривати очі на певні незручності в офісі. Знижки. Якщо компанія займається продажами товарів, то це гарна можливість зробити знижки для співробітників. Це можуть бути якісь фіксовані або накопичувальні відсотки. Фірма не зазнає збитків, а для працівника буде хороший та приємний бонус у роботі.

Якщо компанія займається продажами товарів, то це гарна можливість зробити знижки для співробітників. Це можуть бути якісь фіксовані або накопичувальні відсотки. Фірма не зазнає збитків, а для працівника буде хороший та приємний бонус у роботі. Зручна комунікація. Комунікація це не лише про онлайн спілкування, але і про контакти всередині компанії. Якщо ми кажемо про онлайн платформу, то вона має відповідати певним критеріям: швидкість відповіді, зручність застосунку, доступність у встановленні додатка на телефон для кожного. Щодо живого спілкування, необхідно наголосити – керівникам важливо давати зворотний зв'язок своїм підлеглим. Так само важливо казати слова заохочення та вдячності, щоб зарядити інших на роботу.

Комунікація це не лише про онлайн спілкування, але і про контакти всередині компанії. Якщо ми кажемо про онлайн платформу, то вона має відповідати певним критеріям: швидкість відповіді, зручність застосунку, доступність у встановленні додатка на телефон для кожного. Щодо живого спілкування, необхідно наголосити – керівникам важливо давати зворотний зв'язок своїм підлеглим. Так само важливо казати слова заохочення та вдячності, щоб зарядити інших на роботу. Комфортні умови. Тут ми не будемо казати про великий кабінет, особистого помічника та водія. Це більше стосується загальних потреб і маленьких дрібничок. Наприклад, безплатна кава та чай, а ще краще, якщо поряд будуть смаколики. Може бути організована маленька лаунжзона з диваном та зручними кріслами. Або ж це може бути настільний футбол чи теніс, щоб можна було переключитися та трохи розважитися.

Тут ми не будемо казати про великий кабінет, особистого помічника та водія. Це більше стосується загальних потреб і маленьких дрібничок. Наприклад, безплатна кава та чай, а ще краще, якщо поряд будуть смаколики. Може бути організована маленька лаунжзона з диваном та зручними кріслами. Або ж це може бути настільний футбол чи теніс, щоб можна було переключитися та трохи розважитися. Happy hour. Так звані офісні посиденьки (зустрічі). Це невеликий збір усіх, хто в офісі для того, щоби провести час разом, дізнатися більше про одне одного та відпочити від роботи. Зазвичай це святкування події, дня народження чи загального національного свята. Так само можна зробити у вигляді обіду. Можна всім разом кудись сходити, або замовити щось в офіс. Суть у тому, щоби поговорити про загальні теми та життя один одного. Це зближує та об’єднує колектив.

Так звані офісні посиденьки (зустрічі). Це невеликий збір усіх, хто в офісі для того, щоби провести час разом, дізнатися більше про одне одного та відпочити від роботи. Зазвичай це святкування події, дня народження чи загального національного свята. Так само можна зробити у вигляді обіду. Можна всім разом кудись сходити, або замовити щось в офіс. Суть у тому, щоби поговорити про загальні теми та життя один одного. Це зближує та об’єднує колектив. Заохочення/подяка. Усі люди потребують уваги та визнання. Тож маленькі прояви подяки: новий кабінет, грамота, публічне визнання чи доручення важливої справи, можуть стимулювати до кращої роботи. Іноді проста похвала гарно виконаної роботи, може краще мотивувати аніж додатковий вихідний.

Усі люди потребують уваги та визнання. Тож маленькі прояви подяки: новий кабінет, грамота, публічне визнання чи доручення важливої справи, можуть стимулювати до кращої роботи. Іноді проста похвала гарно виконаної роботи, може краще мотивувати аніж додатковий вихідний. Розвиток потенціалу. Інколи люди приходять після університетів і не мають досвіду роботи. Проте можливість кар’єрного росту додає бажання працювати більше та дізнаватися нове. А коли співробітник бачить, що його старання підтримують та допомагають у розвитку, то тоді зростає мотивація та лояльність до фірми.

Інколи люди приходять після університетів і не мають досвіду роботи. Проте можливість кар’єрного росту додає бажання працювати більше та дізнаватися нове. А коли співробітник бачить, що його старання підтримують та допомагають у розвитку, то тоді зростає мотивація та лояльність до фірми. Корпоративне видання. Простими словами це внутрішній офісний журнал. Там публікується інформація про компанію і працівників, і це все, лише для співробітників. Щоб створити таке видання не потрібно наймати спеціальних людей. Можна спробувати доручити це одній людині, або щоб вклад вносив кожен. Хтось може відповідати за привітання, інший за цікаві історії. Можна виокремити сторінку для творчості чи веселих подій у компанії. Такий журнал можна створювати на різних безплатних онлайн сайтах (наприклад Canva).

Вмотивований робітник працює краще. Фото: online.novaposhta.education

Приклади креативної мотивації персоналу

Компанія Airbnb дозволяє своїм співробітникам брати на роботу своїх домашніх улюбленців. Керівництво вирішило, що багато хто переживає за свого чотириногого товариша. А от якщо вихованець буде поряд із господарем, то ефективність праці зросте. Таку ідею підхопило багато компаній. Дехто просто виокремлює день, коли можна взяти із собою домашнього улюбленця. Інші дозволяють робити це на постійній основі. Усе залежить від офісу та розміру/характеру тварини.

Advertisement

Commerce Sciences вирішили зробити ланцюжок добра та подарунків всередині компанії. Тож кожен останній прийнятий на роботу дарує подарунок новачку. Чітких критеріїв та рамок немає. Це може бути щось маленьке та символічне, або ж хороша та дорога річ. У такий спосіб можна дізнатися більше інформації про новачка та створити позитивну атмосферу.

Різні святкування та позаофісні зустрічі зближують та мотивують персонал. Фото: viphr.com.ua

Advertisement

Волт Дісней завжди любив створювати щось нове та креативне. Він завжди вважав, що задоволеність співробітника також залежить від важливості посади та відділу. Волт вирішив змінити статус звичайної пральної в готелі на відділ «текстильної служби», який був в одному ряду з маркетинговим та клієнтським відділами. Така зміна зацікавила багато нових працівників. Так само можна спробувати змінити назви посад. Була просто прибиральниця, а стала "адміністратор чистоти". Невеликі зміни, проте можуть покращити ставлення до роботи.

HubSpot працює у відкритому просторі, тобто не має кабінетів, адже це великі приміщення з перегородками. Тож компанія вирішила щокварталу робити пересадку персоналу. Тобто, всі міняються робочими місцями. Як підсумок, не було ображених, що хтось має краще місця біля вікна, а хтось має сидіти постійно біля дверей.

Advertisement

Мотивація персоналу – важлива складова роботи для кожної компанії. Правильно побудована мотивація співробітників допомагає підприємству рости, вдосконалюватися та підвищувати свої прибутки.