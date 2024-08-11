Від ночі російські війська 11 разів обстріляли прикордоння Сумщини.
Під ворожим вогнем опинилися вісім громад.
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Зафіксовано 34 вибухи.
Про це повідомила Сумська ОВА станом на 8:00.
У більшості випадків окупанти застосовують КАБи.
Окупанти скинули ВОГ з дрона: постраждала людина
З РСЗВ війська РФ гатили по Великописарівській громаді.
Також там росіяни скинули ВОГ з дрона.
Внаслідок удару поранена одна цивільна людина.
За добу на Сумщині двоє поранених
Протягом доби в області поранено двоє людей.
За даними поліції, ворожі війська атакували 35 населених пунктів прикордоння.
Нараховано понад сотню ударів.
Пошкоджено багатоквартирний та понад три десятки приватних житлових будинків.
Росіяни застосували на Сумщині новий тип бомб
У п'ятницю російські війська вперше застосували для ударів по Сумській області нові авіабомби.
Вони відрізняються більшою дальністю та швидкістю.
Про це розповів керівник ОВА Володимир Артюх.
За його словами, для протидії таким ударам насамперед потрібно збивати літаки-носії.