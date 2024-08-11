Російські війська обстріляли одне з комунальних підприємств Херсонської міської ради - «Херсонелектротранс».

Війська агресора вдарили вночі з тимчасово окупованого лівого берега.

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Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Російська армія обстріляла Херсонелектротранс

Пошкоджені будівлі підприємства.

Побито два десятки тролейбусів.

Також зачепило контактну мережу. Тому тролейбуси на лінію не виїхали. Тривають ремонтні роботи

«Вночі, десь з 21:30 по 22:30, були прильоти. По території депо десь сім-вісім… Також була пошкоджена контактна мережа на території депо, тому сьогодні тролейбуси на лінію поки що не виїхали», - розповів співробітник комунального підприємства.