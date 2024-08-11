Українські військові збили 53 ворожі «шахеди», якими росіяни атакували з ночі.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Загалом окупанти спрямували по Україні 57 ударних дронів та чотири північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Безпілотники запускали з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська. Ракетами атакували з території Воронезької області.

Росіяни атакували дронами та ракетами: куди цілилися

Українська ППО працювала на території 11 областей. Зокрема, на Миколаївщині, Одещині, Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині.

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Про збиття балістики не повідомляється.

Але командувач Повітряних сил Микола Олещук зауважив, що північнокорейські ракети рідко досягають бажаних цілей. Однак, становлять серйозну загрозу населенню.

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«Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню», - сказав він.

Внаслідок атаки на Київщині загинули чоловік та дитина

Цієї ночі росіяни атакували Київ та область. Тривога в регіоні тривала майже 8 годин.

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За даними обласної влади, прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

У Броварському районі уламки ракети впали на приватні житлові будинки.

Загинули чоловік та його маленький син.

Ще троє людей - постраждали.

Загалом падіння уламків зафіксували у двох районах області.

Два приватні будинки зруйновано вщент. Шість осель - пошкоджено.