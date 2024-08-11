Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

Прикордонники не фіксують стягування додаткових білоруських військ до рубежів.

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Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Андрій Демченко запевнив, що ситуація біля кордону наразі незмінна.

За його словами, своїми діями Білорусь вкотре намагається нагнітати ситуацію та підігрувати Росії.

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«Звісно ми бачимо, що Білорусь вчергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку. Скоріше за все, для того, щоб продовжувати підігрувати Росії… Бачимо звинувачення в бік України - це неодноразово вже робилося Лукашенком та всією Білоруссю», - розповів Демченко.

На даний момент прикордонники не фіксують переміщення техніки чи особового складу білоруських військ біля українського кордону.

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«Скоріше за все, у рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити фото і відеоматеріали. Можливо, якісь частини перебуватимуть на напрямку кордону з Україною, але на даний момент поряд з нашим кордоном додаткових сил не фіксується», - додав речник.

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Білорусь заявила, що перекидає військову техніку до кордону з Україною

Міністерство оборони Білорусі заявило нібито відправляє додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районів.

У білоруському відомстві зазначили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань «приведені у готовність до виконання завдань із призначення».

«Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони», - йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.