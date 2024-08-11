Поліцейські ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по Костянтинівці 9 серпня. 

Про це повідомили в МВС. 

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Росіяни вбили 14 людей. Ще 44 - постраждали. 

Поліція встановила особи загиблих у Костянтинівці

Аби встановити особи восьми жертв, криміналістам довелося досліджувати ДНК-аналізи. 

За даними поліції, серед загиблих - троє дітей: 9, 11 та 16 років.

Також відомо, що внаслідок ракетного удару загинув поліцейський Максим Кислюк. Під час обстрілу він перебував у наряді. Правоохоронець отримав смертельне поранення. 

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«Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти», - повідомили напередодні в поліції. 

Удар по Костянтинівці 9 серпня

У п'ятницю, 9 серпня, окупанти вдарили по торговельному центру Костянтинівки. 

Росіяни застосували ракету «Х-38».

Пошкоджені супермаркет, приватні будинки, Нова пошта, магазини та автомобілі. 

Пошуково-рятувальні роботи тривали до суботи.

На місці влучання ракети рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

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