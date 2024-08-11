Поліцейські ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по Костянтинівці 9 серпня.

Про це повідомили в МВС.

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Поліція встановила особи загиблих у Костянтинівці

Аби встановити особи восьми жертв, криміналістам довелося досліджувати ДНК-аналізи.

За даними поліції, серед загиблих - троє дітей: 9, 11 та 16 років.

Також відомо, що внаслідок ракетного удару загинув поліцейський Максим Кислюк. Під час обстрілу він перебував у наряді. Правоохоронець отримав смертельне поранення.

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«Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти», - повідомили напередодні в поліції.