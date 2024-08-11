Поліцейські ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по Костянтинівці 9 серпня.
Про це повідомили в МВС.
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Росіяни вбили 14 людей. Ще 44 - постраждали.
Поліція встановила особи загиблих у Костянтинівці
Аби встановити особи восьми жертв, криміналістам довелося досліджувати ДНК-аналізи.
За даними поліції, серед загиблих - троє дітей: 9, 11 та 16 років.
Також відомо, що внаслідок ракетного удару загинув поліцейський Максим Кислюк. Під час обстрілу він перебував у наряді. Правоохоронець отримав смертельне поранення.
«Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти», - повідомили напередодні в поліції.
Удар по Костянтинівці 9 серпня
У п'ятницю, 9 серпня, окупанти вдарили по торговельному центру Костянтинівки.
Росіяни застосували ракету «Х-38».
Пошкоджені супермаркет, приватні будинки, Нова пошта, магазини та автомобілі.
Пошуково-рятувальні роботи тривали до суботи.
На місці влучання ракети рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.