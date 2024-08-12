У неділю Кремль оприлюднив підтвердження просування ЗСУ вглиб Курської області, намагаючись запевнити евакуйованих жителів і решту населення, що російські сили контролюють ситуацію.

Агенція Франс Пресс (AFP ) цитує губернатора регіону Алєксєя Смирнова, який у неділю визнав, що ситуація «складна».

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Речник російського міністерства оборони заявив на щоденному брифінгу, що «були зірвані спроби [ЗСУ] прорватися вглиб російської території» за допомогою бронетехніки. Він зазначив, що глибина «проникнення» становить близько 30 кілометрів, і що йдуть бої біля сіл Толпіно та Общій Колодезь приблизно за 30 км від кордону.

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Український чиновник повідомив AFP на умовах анонімності, що мета операції на Курщині — «розтягнути позиції ворога, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, армія якої не може захистити власний кордон».

(Український чиновник додав, що російські заяви про те, що Київ розгорнув там близько 1000 військових, були дуже недооцінені. Натомість, за його словами, українських солдатів там «тисячі».)

За майже тиждень просування ЗСУ на території РФ уже відчутні бажані результати: Москва намагається перекинути в Курську область резерви, техніку та артилерію з південного та східного фронтів України.

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«Сильний темний дим із північної частини ЗАЕС»

Водночас Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в пожежі на градирні Запорізької АЕС, заявивши, що «російські окупанти влаштували пожежу» на АЕС, і звинувативши їх у шантажі. У Кремлі наполягають, що пожежа сталася внаслідок української диверсії. Обидві сторони заперечили, що внаслідок цього відбулося підвищення рівня радіації, повідомили в AFP.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), експерти якого перебувають на місці, зажадало «негайного доступу до градирні для оцінки пошкоджень».

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У соціальних мережах МАГАТЕ повідомило, що його інспектори на місці «стали свідками сильного темного диму, що виходив із північної частини ЗАЕС після численних вибухів, які були чутно ввечері».

У МАГАТЕ додали, що «про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося».

Бої та обстріли на Дніпрі знищили невелику греко-католицьку церкву

«Сьогодні наша маленька церковця Парафії св. Кіпріяна і муч. Юстини припинила своє існування», повідомив священник Ігор Макар. Він додав, що церкву в Антонівці Херсонського району знищила ворожа ракета.

За словами отця Ігоря, у п’ятницю, за два дні до ракетного удару, в результаті влучання російського дрона церква ледь не згоріла, але місцеві жителі власними силами приборкали вогонь.

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У неділю в Антонівці внаслідок російських обстрілів і атак безпілотників загинув один цивільний і щонайменше восьмеро дістали поранень.

Село Антонівка на правому березі Дніпра вже майже два роки потерпає від бойових дій та обстрілів.

«Закликаю всіх людей доброї волі про молитву за Антонівку, яка знаходиться на чарівній р. Дніпро», – написав отець Ігор.