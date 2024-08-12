Ізраїль посилює оборонну інфраструктуру на тлі загроз із боку Ірану та його союзників, повідомили в Bloomberg.

Як Ізраїль готується до нападу Ірану та його союзників – подробиці

Мери розпорядилися встановити в містах країни сирени на батарейках, а рятувальникам придбали супутникові телефони.

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Згідно з даними Bloomberg, влада "готується до найгіршого", зокрема накопичує альтернативне пальне для електростанцій у разі порушення регулярного постачання.

"Ми закупили нескінченну кількість", заявила сказала віцепрезидентка з операцій, логістики та безпеки Ізраїльської електричної корпорації, найбільшого постачальника електроенергії в країні Тамара Феклер.

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Після раптового нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня на електростанціях МЕК збудували внутрішні оборонні споруди.

"Навіть короткочасне відключення електроенергії може ускладнити інформування ізраїльської громадськості про події. Це спонукало владу встановити резервні дизель-генератори або літієві батареї на більш ніж половині опор стільникового телефону на півночі Ізраїлю", – додали в агенції.

Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – що відомо

Адміністрація Байдена разом із союзниками на Близькому Сході вела активні дипломатичні переговори, щоб переконати Іран відмовитися від нападу на Ізраїль.

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США закликали Іран переглянути реакцію на вибух, унаслідок якого загинув лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія. Дистанційно керовану бомбу заклали в його будинок у ході окремої секретної операції, тому ліквідація Ганії не була частиною масштабної операції.

Наразі Іран дедалі більше поділяє позицію посадовців США, хоча спершу її заперечував.

7 серпня Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації. Він наголосив, що ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації.

Блінкен повідомляв G7, що атака Ірану та угруповання "Хезболла" на Ізраїль може початися 5 або 6 серпня.