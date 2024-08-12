Учора, близько 20:00, на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання, повідомили в Енергоатомі. Займання в градирні на ЗАЕС – подробиці Згідно з даними Енергоатому, порушень меж та умов безпечної експлуатації немає, а також перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксували. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Імовірно, причиною займання стали або недбалість росіян, або свідомий підпал градирні. Advertisement Вона розміщена приблизно в кілометрі від енергоблоків станції. "Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії", – пояснили в Енергоатомі.

Зеленський відреагував на пожежу на ЗАЕС Водночас Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її для шантажу України, Європи та світу. Більше по темі Наступ ЗСУ в Курській області: що відомо на сьогодні Kyiv Post зібрав всю інформацію про бойові дії на території Курської області РФ, які тривають вже кілька днів. Українська влада офіційно не коментує ці події, влада РФ звинувачує Захід "Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", – наголосив Зеленський. Advertisement

Реакція МАГАТЕ на пожежу на ЗАЕС У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, що з'явився після численних вибухів. "Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції стали свідками густого темного диму з північно-західної частини станції після численних вибухів, почутих увечері", – додали в МАГАТЕ. Там заявила, що ЗАЕС повідомила команду про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику, однак про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося. ЗАЕС має дві градирні, розташовані на північній стороні водойми-охолоджувача, поза периметром ЗАЕС. які використовуються під час енергетичної роботи заводу. Advertisement За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, пошкодження безпосередньо не впливає на безпеку шести блоків під час зупинки, але будь-який вид пожежі на об’єкті або поблизу нього становить ризик поширення вогню також на необхідні для безпеки об’єкти.

Пожежа на Запорізькій АЕС – що відомо Згідно з даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, пожежа на території ЗАЕС припинилася, а рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Наразі ситуацію тримають під контролем.