Учора, близько 20:00, на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання, повідомили в Енергоатомі.
Займання в градирні на ЗАЕС – подробиці
Згідно з даними Енергоатому, порушень меж та умов безпечної експлуатації немає, а також перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксували.
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Імовірно, причиною займання стали або недбалість росіян, або свідомий підпал градирні.
Вона розміщена приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.
"Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії", – пояснили в Енергоатомі.
Зеленський відреагував на пожежу на ЗАЕС
Водночас Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її для шантажу України, Європи та світу.
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"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", – наголосив Зеленський.
Реакція МАГАТЕ на пожежу на ЗАЕС
У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, що з'явився після численних вибухів.
"Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції стали свідками густого темного диму з північно-західної частини станції після численних вибухів, почутих увечері", – додали в МАГАТЕ.
Там заявила, що ЗАЕС повідомила команду про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику, однак про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося.
ЗАЕС має дві градирні, розташовані на північній стороні водойми-охолоджувача, поза периметром ЗАЕС. які використовуються під час енергетичної роботи заводу.
За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, пошкодження безпосередньо не впливає на безпеку шести блоків під час зупинки, але будь-який вид пожежі на об’єкті або поблизу нього становить ризик поширення вогню також на необхідні для безпеки об’єкти.
Пожежа на Запорізькій АЕС – що відомо
Згідно з даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, пожежа на території ЗАЕС припинилася, а рівень радіації на Нікопольщині в нормі.
Наразі ситуацію тримають під контролем.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України
12 липня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з питань безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС.
Резолюція закликає РФ вивести військовий та інший несанкціонований персонал зі станції й вимагє негайного повернення її під повний контроль України.
Документ підтримав мандат МАГАТЕ щодо усунення ризиків для ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту й визнав важливість принципів агентства, які гарантуватимуть захист ЗАЕС.