Міжнародний день молоді традиційно відзначають у другій декаді серпня — таку дату обрала ООН у 1998 році. Віднедавна міжнародне свято й День молоді в Україні стали святкувати в один день. Мета свята — привернути увагу суспільства до потреб і проблем молодого покоління заради спільного щасливого майбутнього світу.

День молоді в Україні 2024: коли відзначають

День молоді зовсім не нове свято для України. Хоча воно двічі змінювало свою дату в календарі, вперше державним святом воно стало ще 1994 року, за часів Леоніда Кучми. У відповідь на ініціативу молодіжних об’єднань та організацій він підписав Указ, яким встановив щорічне відзначення Дня молоді в Україні в останню неділю червня. Так було до 2022 року.

Після російської агресії 2014 року, прагнучи зближення з Європою, зокрема й інтеграції наших культурних традицій, постало питання про зміну дати святкування Дня молоді. Менш ніж за рік до повномасштабного вторгнення, у липні 2021 року, за ініціативи молодіжних рухів і організацій України президент Володимир Зеленський підписав указ № 333/2021 про перенесення Дня молоді на 12 серпня, коли за календарем ООН відзначають Міжнародний день молоді.

Отже, тепер День молоді в Україні відзначається 12 серпня. У 2024 році він припадає на понеділок.

Міжнародний день молоді в різних країнах: дати свята

У світі 12 серпня — це не просто Міжнародний день молоді, засновники свята перш за все прагнули привернути увагу до потреб та прагнень активної частини суспільства. Молодь була й буде рушійною силою будь-якої нації, яка не сприймає компромісів, готова боротися за свої переконання та завжди прагне більшого для себе, а отже вирішує, яким буде майбутнє.

Дату 12 серпня як міжнародну затвердила Генеральна Асамблея ООН 17 грудня 1999 року, але запропонували її ще на засіданні 1998 року. Проте цієї дати дотримуються далеко не в усіх країнах світу. В деяких державах відзначають національні Дні молоді в інші дати:

Азербайджан — 2 лютого;

В’єтнам — 26 березня;

Тайвань — 29 березня;

Китай — 4 травня;

Туреччина — 19 травня;

Таджикистан — 23 травня;

ПАР — 16 червня;

Кірібаті — 7 серпня;

Киргизька Республіка — 10 листопада.

Особливий день для вшанування здобутків та прагнень молоді є і в Римо-католицької церкви. Він був започаткований у 1984 році Папою Римським Іваном Павлом ІІ і має назву Світовий день молоді (World Youth Day). Саме Павло ІІ увійшов у світову історію як понтифік, який присвячував багато уваги молоді, намагаючись допомогти молодим людям долати перешкоди, що постають перед ними у повсякденному житті. Нині Світові дні молоді проводяться РКЦ кожні 2–3 роки, а єпархіальні Дні молоді — щороку у Вербну неділю.

Традиція святкування Дня молоді в Україні й світі та історія свята

Історія становлення дня молоді сягає 50-х років минулого століття. Одразу після Другої світової війни, у 1945 році, Всесвітня федерація демократичної молоді прагнула привернути щонайбільше уваги до прав молодих людей та труднощів, з якими вони стикаються, і з цією метою встановила неофіційний Всесвітній день молоді 10 листопада. Окрім того, у світі вже існувало свято із назвою Міжнародний день солідарності молоді, яке відзначалося 24 квітня.

Зрештою під егідою ООН у 1991 році, на І сесії Світового молодіжного форуму у Відні (Австрія), запропонували заснувати Міжнародний день молоді. Щоб остаточно ухвалити цю ідею, знадобилось декілька років, тому про прийняття єдиної дати та традицій свята оголосили лише 17 грудня 1999-го на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, і саме 12 серпня було обрано Міжнародним днем молоді.

Соціологи й психологи виділили молодь як окрему вікову групу з певними потребами та проблемами лише на початку XX століття. Причому у різних країнах навколо питання, людей якого віку вважати молоддю, довго точились активні суперечки. Наразі законодавство України визначає молодь як людей віком від 14 до 35 років, проте неодноразово висловлювалися пропозиції, що верхню межу варто знизити до 29 років. В ООН до молоді відносять людей віком від 15 до 24 років. За статистикою ООН у світі налічується 1,2 мільярда молоді, тобто 16% населення планети. Передбачається, що до 2030 року чисельність цієї вікової групи зросте аж на 7%.

Щороку ООН визначає основну тематику Дня молоді. Зазвичай теми спрямовані на привернення уваги до конкретних питань та проблем, із якими стикається молоде покоління в усьому світі. Цьогоріч тема звучить так: "From Clicks to Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development" (Від кліків до прогресу: молодіжні цифрові шляхи для сталого розвитку). Вона підкреслює стрімкий розвиток цифрових технологій у світі та їхній великий вплив на життя молоді.

Зазвичай в Україні на День молоді, окрім обговорення актуальних проблем, традиційно влаштовують різні громадські заходи, форуми, фестивалі та концерти. Втім наразі в умовах війни, постійної загрози обстрілів та введення режиму воєнного стану проведення масових заходів є обмеженим.