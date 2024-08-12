Росія може завдати масованого ракетного та дронового удару по Києву, аби помститись за наступ на Курську область у РФ, пише The Times.

Росія може помститися Києву за наступ на Курську область

Наразі Україна готується до відповіді з боку країни-агресорки зі спробою завдання ударів по важливих об'єктах у столиці. Росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші будівлі урядового кварталу.

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"Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт Курська не залишиться безкарним", – сказав співрозмовник The Times.

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За даними джерела видання, новий комбінований обстріл може складатися із сотень повітряних цілей, зокрема крилатих і балістичних ракет, а також "Шахедів".

Бої в Курській області – що треба знати

Наступ на Курську область триває з вівторка 6 серпня.

Кремль вирішив оголосити у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область, а також запобігти паніці або негативній реакції всередині країни.

Більше по темі Росія скличе зустріч Радбезу ООН для скарги на атаку ЗСУ в Курській області У листі від російського представництва вказано, що темою обговорення стануть нібито злочини київської влади.

У міноборони РФ під вечір 6 серпня повідомили, що у Курській області тривають бойові дії, армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує Збройні сили України.

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AFP із посиланням на публікації у соцмережах повідомляла, що український наступ був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Телеграм-канал NEXTА Live повідомив, що внаслідок удару (найімовірніше, з установок HIMARS) по російських військах у ніч проти 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зазначив, що Україна має законне право захищатися від Росії, зокрема, завдаючи ударів по росіянах на їхній території