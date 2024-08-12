Служба безпеки України разом із НАБУ за сприяння Міністра енергетики України повідомила про затримання його заступника на хабарі у пів мільйона доларів.
СБУ затримала заступника міністра енергетики на хабарі
Він обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини у Покровську.
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Навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики для отримання дозволу на евакуацію обладнання із зони бойових дій та використання на шахтах західного регіону.
Однак заступник міністра енергетики почав вимагати гроші за її вивезення.
Зловмисник залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника гірничовидобувного підприємства з Донеччини.
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З цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором схеми частини хабаря, а передача коштів відбувалася через спільників.
Однак посадовця Міненерго та трьох його спільників спіймали після отримання частини хабаря.
Ймовірно, затриманим заступником виявився Хейло Олександр Валерійович, який обіймає цю посаду з 6 вересня 2023 року. Трудова діяльність високопосадовця упродовж 33 років була тісно пов’язана з вугільною галуззю.
Яке покарання загрожує заступнику міністра енергетики України
Усім чотирьом затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Відео затримання заступника міністра енергетики України
Служба безпеки також опублікувала відео із кадрами затримання заступника міністра енергетики України.
Його можна переглянути тут:
НАБУ і САП викрили на хабарі прокурора Офісу Генпрокурора
Одного з прокурорів Офісу Генерального прокурора України затримали після отримання хабаря.
Він тримав неправомірну вигоду в розмірі 170 тис. доларів США за сприяння в ухваленні рішення про закриття кримінального провадження.
Затриманому прокурору повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Служба безпеки раніше повідомляла про оголошення про підозру міському голові та голові районної ради одного з міст Закарпатської області. Вони продавали за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари.