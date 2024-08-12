В Одеській області суд тимчасово відсторонив від посади мера міста Білгород-Дністровський Віталія Граждана, якого підозрюють у спробі незаконного заволодіння місцевою базою відпочинку на узбережжі Чорного моря.

Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду.

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Віталія Граждана відсторонили від виконання обов'язків міського голови - що відомо

«Тимчасово відсторонити підозрюваного від посади міського голови міста Білгорода-Дністровського Білгород-Дністровського району Одеської області, строком до 19.09.2024 року, включно, в межах строку досудового розслідування», - йдеться в ухвалі.

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У липні правоохоронці затримали мера на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.

Посадовця обвинувачують за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ затримала мера Білгород-Дністровського - що відомо

Міський голова Віталій Граждан разом із посібниками намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

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Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили на базу відпочинку «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс. Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав.

Для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.