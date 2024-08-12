Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові проводять операцію у Курській області.

Про це він повідомив у Telegram.

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Зеленський підтвердив дії ЗСУ у Курській області - що відомо

Сьогодні, 12 серпня, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача на якій Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення операції українськими бійцями спецоперації у Курськії області.

"Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", - сказав Зеленський після доповіді.

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Головнокомандувач Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько 1000 км кв території РФ.

Крім того Президент заслухав доповідь економічного блоку.

Перша віцепремʼєр Юлія Свириденко доповіла про збільшення частки українського виробництва в державних закупівлях та підготовку від Кабміну тривалих контрактів для українських підприємств.

Зеленський під час Ставки дав доручення низці відомстві - Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС – щодо підготовки стратегії повернення українців людей з російського полону.

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А Міністерству оборони та дипломатам - надати перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.