Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові проводять операцію у Курській області.
Про це він повідомив у Telegram.
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Зеленський підтвердив дії ЗСУ у Курській області - що відомо
Сьогодні, 12 серпня, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача на якій Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення операції українськими бійцями спецоперації у Курськії області.
"Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", - сказав Зеленський після доповіді.
Головнокомандувач Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько 1000 км кв території РФ.
Крім того Президент заслухав доповідь економічного блоку.
Сирський доповів Зеленському щодо «витискання війни на територію агресора»
Перша віцепремʼєр Юлія Свириденко доповіла про збільшення частки українського виробництва в державних закупівлях та підготовку від Кабміну тривалих контрактів для українських підприємств.
Зеленський під час Ставки дав доручення низці відомстві - Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС – щодо підготовки стратегії повернення українців людей з російського полону.
А Міністерству оборони та дипломатам - надати перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.
Бої в Курській області – що треба знати
Наступ на Курську область триває з вівторка 6 серпня.
Кремль вирішив оголосити у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область, а також запобігти паніці або негативній реакції всередині країни.
У міноборони РФ під вечір 6 серпня повідомили, що у Курській області тривають бойові дії, армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує Збройні сили України.
AFP із посиланням на публікації у соцмережах повідомляла, що український наступ був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.
Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару (найімовірніше, з установок HIMARS) по російських військах у ніч проти 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.
Підрахунки російського медіа «Агентства» свідчать, що українські війська просунулись в Курській області Росії на 70 кв км за один день. Наразі площа зони бойових дій становить вже 720 кв км.
Президент РФ Путін заявив, що вимагає від міністерства оборони РФ "видавити, вибити противника" з території Росії та "забезпечити надійне прикриття держкордону".
Тимчасовий виконавець обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов визнав, що Збройні сили України наразі контролюють 28 населених пунктів регіону.