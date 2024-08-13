У понеділок президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрілися в Києві з американськими сенаторами від штату Коннектикут – республіканцем Ліндсі Ґремом і демократом Річардом Блюменталем. Вони обговорили воєнну ситуацію, потреби України для закінчення війни, спільні зусилля з відбудови енергетичної інфраструктури та необхідний їй захист для проходження зими.
На момент цих зустрічей у Києві ЗСУ контролювали 28 населених пунктів у Курській області РФ (за повідомленнями росіян) на загальній площі 1000 км² (як стверджує Київ).
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Ґрем так відповів на запитання журналістів, що він думає про цей наступ ЗСУ на території Росії: «Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, чудово. Продовжуйте в тому ж дусі».
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Цей сенатор-республіканець звернувся до адміністрації демократів у Білому домі, які майже рік гризлися з республіканцями через допомогу Києву: «Дайте вже їм зброю, яка їм потрібна для перемоги у війні, яку їм просто не можна програти».
Ґрем, який відомий у Вашингтоні тим, що чи не щотижня змінює свою позицію, особливо щодо Дональда Трампа, все ж є одним із конгресменів-республіканців, які послідовно виступають за підтримку України.
Три місяці тому, одразу після попереднього візиту до України разом із Блюменталем, Ґрем зателефонував Дж. Д. Венсу, якого Трамп номінував на пост віце-президента, і сказав, що той «помиляється» щодо України. «У нього неправильна вся концепція», – сказав Ґрем.
У своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що подякував двопартійній делегації за американську підтримку:
«Провів сьогодні зустріч із делегацією Сенату США. Сенатори Ґрем та Блюменталь – вони представляють обидві партії. Я подякував Америці за підтримку нашого захисту, і дуже важливо, щоб українці та американці в цьому нашому захисті нормального життя та свободи людей були справді переможцями. Ми обговорили, що конкретно потрібно, щоб завершити цю війну і завершити її справедливо. Детально пояснив нашу потребу в далекобійності».
Шмигаль, зі свого боку, повідомив, що говорив із Ґремом і Блюменталем про те, що потрібно Україні для посилення її протиповітряної оборони.
«Радий вітати в Києві американських сенаторів та друзів України Ліндсі Грема (Республіканська партія) та Річарда Блументаля (Демократична партія). Зазначив, що продовження двопартійної підтримки США важливе й надалі. Подякував за голосування в Сенаті важливих для України ініціатив. Озвучив наші потреби в посиленні ППО", – написав Шмигаль у Telegram, особливо відзначивши в цьому контексті прибуття в Україну перших винищувачів F-16.
За його словами, окрема увага була приділена замороженим російським активам. «Важливо їх повністю конфіскувати та направити кошти на нагальні потреби України й нашу відбудову».
Прем’єр-міністр також закликав американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, «що сприятиме довгостроковому відновленню й зростанню української економіки».
Державний департамент пообіцяв, що США діятимуть «швидко і жорстко», якщо Іран даватиме Росії балістичні ракети.
У понеділок речник Державного департаменту США Ведант Пател заявив на брифінгу, що адміністрація президента Джо Байдена готова діяти «швидко і жорстко», якщо Тегеран постачатиме Росії балістичні ракети.
«Нас дуже непокоять повідомлення про те, що Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет», – сказав Пател, додавши, що Вашингтон обговорює з європейськими союзниками і партнерами «потенційні заходи, яких ми можемо вжити».
«Разом ми готові діяти швидко і жорстко, якщо Іран надумає передати балістичні ракети, що, на наш погляд, свідчитиме про масштабування підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України», – сказав речник Держдепартаменту.
Раніше американські урядовці заявляли, що постачання іранських балістичних ракет Росії Кремль і Тегеран запланували ще в 2022 році.
Пател наголосив, що співробітництво між Іраном і Росією «загрожує безпеці Європи і наочно показує, що дестабілізуючий вплив Ірану поширюється за межі Близького Сходу по всьому світу… Ця передача ракет, якщо такі повідомлення правдиві, буде ще одним доказом дестабілізуючої поведінки Ірану».
Адміністрація Байдена і європейські союзники вже наклали санкції на постачальників іранських ударних безпілотників до Росії. У цьому контексті Пател сказав: «Офіційний Тегеран, як і раніше, заперечує, що передає Росії будь-які безпілотники, але весь світ ясно бачить докази того, що саме цими безпілотниками Росія безупинно атакує цивільне населення України».
Білий дім висловився просто: якщо Путін переймається ситуацією на Курщині, нехай виведе війська з України
Того ж дня Вашингтон додав словесного тиску на Москву: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі запропонував російському президентові Владіміру Путіну єдиний спосіб захистити цивільне населення власної країни – вивести війська з України.
Виступаючи на регулярному брифінгу, Кірбі заявив, що твердження Кремля про те, що Захід нібито координує вторгнення ЗСУ в Курську область, – «це все путінська пропаганда», і що єдиний координатор цієї війни – сам Кремль.
«Якщо Путіна хвилює ситуація в Курській області, то він може припинити війну проти України», – сказав Кірбі.
"If Putin is worried about the situation in the Kursk region, he can stop the war against Ukraine.”— Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 12, 2024
- 🇺🇸 National Security Council’s John Kirby pic.twitter.com/vJkmH0sPf8