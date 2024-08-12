Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту до 8 жовтня із правом внесення застави колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі в пів мільйона доларів.

Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду.

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Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики - що відомо

У повідомленні зазначається, що судді вирішили взяти під варту посадовця з можливістю внесення 25 млн гривень застави.

Під час засідання прокурори клопотали про тримання під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави.

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Адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, розмір застави, про який просило обвинувачення, є необґрунтованим.

Справа Олександра Хейла - що варто знати

Служба безпеки України разом із НАБУ повідомила про затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі у пів мільйона доларів.

Він обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини у Покровську.

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Навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики для отримання дозволу на евакуацію обладнання із зони бойових дій та використання на шахтах західного регіону.

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Однак заступник міністра енергетики почав вимагати гроші за її вивезення.

Посадовця Міненерго та трьох його спільників спіймали після отримання частини хабаря.

Пяслі того, як стало відомо, що затриманим виявився Олександр Хейло, його одразу ж звільнили за розпорядженням Кабінету міністрів.