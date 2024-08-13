У ніч проти 13 серпня ППО знешкодила 30 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Нічний наліт дронів 13 серпня – подробиці Росія застосувала для нальоту 38 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Унаслідок протиповітряного бою 30 БпЛА були збиті в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Advertisement Для ліквідації повітряних цілей залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ.

Наслідки атаки на Сумщину 13 серпня – що відомо Згідно з даними голови місцевої ОВА Ігора Кальченка, внаслідок ударів одна людина дістала поранень. Зазначається, що ушкоджень зазнали лінія електромережі, газогін, будівля лікарні та кілька автомобілів. "Без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста Суми", – додав Кальченко.