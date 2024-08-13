У ніч проти 13 серпня ППО знешкодила 30 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічний наліт дронів 13 серпня – подробиці

Росія застосувала для нальоту 38 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ.

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Унаслідок протиповітряного бою 30 БпЛА були збиті в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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Для ліквідації повітряних цілей залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ.

Наслідки атаки на Сумщину 13 серпня – що відомо

Згідно з даними голови місцевої ОВА Ігора Кальченка, внаслідок ударів одна людина дістала поранень.

Зазначається, що ушкоджень зазнали лінія електромережі, газогін, будівля лікарні та кілька автомобілів.

"Без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста Суми", – додав Кальченко.

Сили ППО знищили понад 50 "Шахедів"

Нагадаємо, що в ніч проти 11 серпня Українські військові збили 53 ворожі "Шахеди", якими росіяни атакували з ночі. 

Загалом Росія спрямувала на Україну 57 ударних дронів і чотири північнокорейські балістичні ракети KN-23. 

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Безпілотники запускали з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська, а ракети летіли з території Воронезької області.

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