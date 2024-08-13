“Україна, я везу золото додому!” – вигукнула українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, після того як здобула золото в жіночих змаганнях зі стрибків у висоту. Спочатку це не було очевидним: обидві спортсменки — Ярослава і її суперниця Нікола Олйслагерс з Австралії — стрибнули на висоту два метри. Але судді присудили золото Магучіх, оскільки вона виконала стрибок з першої спроби, тоді як Олйслагерс знадобилося три спроби. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement Бронзу також здобули спортсменки з України та Австралії – Ірина Геращенко та Елеонора Паттерсон з Австралії – обоє отримали цю медаль. Ярослава Магучіх, уродженка Дніпра, стала першою жінкою в українській історії легкої атлетики, яка здобула золото в цьому виді спорту – Україна додала золото у Парижі до бронзи на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Магучіх також завоювала собі місце в мемах Олімпіади. Як ввідомо, легкоатлетка дрімає між спробами стрибків у спальному мішку, й у такому вигляді потрапила в об'єктиви фотографів Олімпіади.

High Jumper Yaroslava Mahuchikh keeps getting into a sleeping bag after jumping 😴



She is currently in a gold position in the Olympics final 🥇



Too easy... 😅#Paris2024 pic.twitter.com/vrpi123ik4 — Eurosport (@eurosport) August 4, 2024

21 місце серед 84 країн у загальному медальному заліку На олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени показали найкращий результат за кількістю золотих медалей, але другий найгірший результат за загальною кількістю медалей на Олімпіаді. Advertisement Михайло Кохан здобув бронзу у метанні молота серед чоловіків, а Ілля Ковтун – срібло у вправах на паралельних брусах у гімнастиці. Золото країні принесла жіноча команда фехтувальниць на шаблях. Українська команда шаблісток здобула срібло в Ріо у 2016 році, але пропустила Олімпійські ігри в Токіо 2020. Золото було здобуте у матчі між Україною та Республікою Корея – у складі команди виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Краватська та Юлія Бакастова. Українки відставали на кілька очок від спортсменок із Республіки Корея протягом більшої частини матчу, але обіграли своїх суперниць з рахунком 45-42 завдяки фінальним уколам Ольги Харлан. Після перемоги шаблістки перебували в ейфорії, як і їхні тренери. Advertisement

Уродженка Миколаєва Ольга Харлан — єдина мультимедалістка у складі української команди на Олімпіаді-2024. У Парижі вона також здобула бронзу в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. "Це повідомлення всьому світу, що Україна ніколи не здасться," — розповіла вона The Guardian. Для Харлан Олімпіада у Парижі стала поверненням у спорт після дискваліфікації на минулорічному чемпіонаті світу в Мілані за відмову потиснути руку суперниці-росіянці. Але Міжнародний олімпійський комітет вирішив скасувати своє рішення про дискваліфікацію українки після втручання Томаса Баха, президента МОК і колишнього фехтувальника. Advertisement Слідами чемпіонів з боксу Олександр Хижняк з Полтави здобув золоту медаль у ваговій категорії до 80 кг серед чоловіків — засідання суддів після фінального бою закінчилося з рахунком 3-2 на його українського боксера. Його суперник Нурбек Оралбай із Казахстану під час поєдинку отримав від українця усі види ударів: на сайті Олімпіади зазначалося про "удари по корпусу, аперкоти, джеби та прямі удари в захист казахського боксера". Хижняк є п'ятим українським олімпійським чемпіоном з боксу. До цього золоті медалі з боксу виборювали Василь Ломаченко та Олександр Усик. Володимир Кличко виграв золото на Олімпіаді-1996 в Атланті. І Кличко, і Усик стали чемпіонами світу після Олімпіади, а Усик досі тримає цей титул. Боротьба за медалі і виживання Черкащанин Сергій Куліш здобув другу медаль для України в стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. «Це медаль для моєї країни та моєї родини», — сказав він Суспільному після перемоги. Його обіграв китайський спортсмен Лю Юкун і забрав золото. Advertisement Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали першими українками, які виграли медаль у змаганнях на жіночому каное-двійці на 500 метрів. Вони здобули срібло, обійшовши команду Канади. Киянин Жан Беленюк став першим борцем в історії України, який виграв три медалі на Олімпійських іграх у греко-римській боротьбі у категорії до 87 кг. Він здобув срібло на Олімпіаді 2016 року в Ріо, золото в Токіо у 2020 році та бронзу в Парижі в 2024-му. Після здобуття бронзи на іграх у Парижі та короткого гопака на килимі 33-річний Беленюк оголосив про завершення своєї кар'єри. Advertisement

Ukrainian Greco-Roman wrestler, People's Deputy of Ukraine Zhan Beleniuk brings home a bronze medal from #OlympicGames



Zhan danced hopak and took off his wrestling shoes, which means that he is ending his sports career. pic.twitter.com/EoOaaqO5wz — Be brave like Ukraine △ (@ukrbravery) August 8, 2024