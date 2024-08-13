“Україна, я везу золото додому!” – вигукнула українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, після того як здобула золото в жіночих змаганнях зі стрибків у висоту.
Спочатку це не було очевидним: обидві спортсменки — Ярослава і її суперниця Нікола Олйслагерс з Австралії — стрибнули на висоту два метри. Але судді присудили золото Магучіх, оскільки вона виконала стрибок з першої спроби, тоді як Олйслагерс знадобилося три спроби.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Бронзу також здобули спортсменки з України та Австралії – Ірина Геращенко та Елеонора Паттерсон з Австралії – обоє отримали цю медаль.
Ярослава Магучіх, уродженка Дніпра, стала першою жінкою в українській історії легкої атлетики, яка здобула золото в цьому виді спорту – Україна додала золото у Парижі до бронзи на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.
Магучіх також завоювала собі місце в мемах Олімпіади. Як ввідомо, легкоатлетка дрімає між спробами стрибків у спальному мішку, й у такому вигляді потрапила в об'єктиви фотографів Олімпіади.
High Jumper Yaroslava Mahuchikh keeps getting into a sleeping bag after jumping 😴— Eurosport (@eurosport) August 4, 2024
She is currently in a gold position in the Olympics final 🥇
Too easy... 😅#Paris2024 pic.twitter.com/vrpi123ik4
21 місце серед 84 країн у загальному медальному заліку
На олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени показали найкращий результат за кількістю золотих медалей, але другий найгірший результат за загальною кількістю медалей на Олімпіаді.
Михайло Кохан здобув бронзу у метанні молота серед чоловіків, а Ілля Ковтун – срібло у вправах на паралельних брусах у гімнастиці.
Золото країні принесла жіноча команда фехтувальниць на шаблях.
Українська команда шаблісток здобула срібло в Ріо у 2016 році, але пропустила Олімпійські ігри в Токіо 2020. Золото було здобуте у матчі між Україною та Республікою Корея – у складі команди виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Краватська та Юлія Бакастова.
Українки відставали на кілька очок від спортсменок із Республіки Корея протягом більшої частини матчу, але обіграли своїх суперниць з рахунком 45-42 завдяки фінальним уколам Ольги Харлан. Після перемоги шаблістки перебували в ейфорії, як і їхні тренери.
Уродженка Миколаєва Ольга Харлан — єдина мультимедалістка у складі української команди на Олімпіаді-2024. У Парижі вона також здобула бронзу в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. "Це повідомлення всьому світу, що Україна ніколи не здасться," — розповіла вона The Guardian.
Для Харлан Олімпіада у Парижі стала поверненням у спорт після дискваліфікації на минулорічному чемпіонаті світу в Мілані за відмову потиснути руку суперниці-росіянці.
Але Міжнародний олімпійський комітет вирішив скасувати своє рішення про дискваліфікацію українки після втручання Томаса Баха, президента МОК і колишнього фехтувальника.
Слідами чемпіонів з боксу
Олександр Хижняк з Полтави здобув золоту медаль у ваговій категорії до 80 кг серед чоловіків — засідання суддів після фінального бою закінчилося з рахунком 3-2 на його українського боксера.
Його суперник Нурбек Оралбай із Казахстану під час поєдинку отримав від українця усі види ударів: на сайті Олімпіади зазначалося про "удари по корпусу, аперкоти, джеби та прямі удари в захист казахського боксера".
Хижняк є п'ятим українським олімпійським чемпіоном з боксу. До цього золоті медалі з боксу виборювали Василь Ломаченко та Олександр Усик. Володимир Кличко виграв золото на Олімпіаді-1996 в Атланті. І Кличко, і Усик стали чемпіонами світу після Олімпіади, а Усик досі тримає цей титул.
Боротьба за медалі і виживання
Черкащанин Сергій Куліш здобув другу медаль для України в стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. «Це медаль для моєї країни та моєї родини», — сказав він Суспільному після перемоги. Його обіграв китайський спортсмен Лю Юкун і забрав золото.
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали першими українками, які виграли медаль у змаганнях на жіночому каное-двійці на 500 метрів. Вони здобули срібло, обійшовши команду Канади.
Киянин Жан Беленюк став першим борцем в історії України, який виграв три медалі на Олімпійських іграх у греко-римській боротьбі у категорії до 87 кг. Він здобув срібло на Олімпіаді 2016 року в Ріо, золото в Токіо у 2020 році та бронзу в Парижі в 2024-му.
Після здобуття бронзи на іграх у Парижі та короткого гопака на килимі 33-річний Беленюк оголосив про завершення своєї кар'єри.
Ukrainian Greco-Roman wrestler, People's Deputy of Ukraine Zhan Beleniuk brings home a bronze medal from #OlympicGames— Be brave like Ukraine △ (@ukrbravery) August 8, 2024
Zhan danced hopak and took off his wrestling shoes, which means that he is ending his sports career. pic.twitter.com/EoOaaqO5wz
Беленюк перейшов у політику, ставши у 2019 році народним депутатом від політичної партії «Слуга народу» й першим темношкірим депутатом Верховної Ради. Його батько народився у Руанди й загинув під час геноциду тутсі, коли Жану було лише 3 роки.
Ще один українець – Парвіз Насібов – здобув срібло у греко-римській боротьбі у вазі до 67 кг. Це його друга срібна медаль – Насібов також здобув срібло на Олімпіаді 2020 року в Токіо.
Парвіз боровся з азербайджанцем Хасратом Джафаровим, незважаючи на травму правого ока – український борець отримав її під час півфіналу і майже не бачив одним оком.
А українська борчиня Ірина Коляденко здобула срібло у вазі до 62 кг, присвятивши медаль своєму рідному місту Ірпінь.
Попри доволі скромний олімпійський результат, він здобутий для України дорогою ціною. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 490 українських спортсменів і тренерів, 30 перебувають у російському полоні або пережили його, за даними голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Ракети Росії знищили 520 об'єктів спортивної інфраструктури України, повідомив він.
Під час підготовки до Олімпіади деякі спортсмени вирішили виїхати до інших країн із міркувань безпеки, наприклад, до Хорватії або Польщі, розповів Беленюк AP.
«Знаєте, не комфортно тренуватися, коли навколо літають ракети», — пояснив він.