Військове командування обмежило пересування усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Обмеження пересування громадян у прикордонній зоні на Сумщині - подробиці

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", – йдеться в повідомленні.

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Допуск осіб здійснюється за паспортами громадян України з відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Генштаб закликав із розумінням поставитися до запровадження тимчасових обмежувальних заходів.