Військове командування обмежило пересування усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Обмеження пересування громадян у прикордонній зоні на Сумщині - подробиці
"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", – йдеться в повідомленні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Допуск осіб здійснюється за паспортами громадян України з відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.
Генштаб закликав із розумінням поставитися до запровадження тимчасових обмежувальних заходів.
На Сумщині зменшилась активність російських ДРГ
28 липня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що росіяни зменшили активність своїх диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині.
За словами Демченка, на Харківському напрямку найбільш активні бойові дії розгортаються поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.
Раніше речник зазначив, що наразі прикордонники не фіксують розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області.
Наразі в регіоні залишається достатньо високий рівень загрози обстрілів з російської території.