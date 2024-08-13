До зими Україна планує встановити три рівні захисту енергетичних об’єктів: від уламків та вибухових хвиль, дронів-камікадзе і ракет. Якщо нових обстрілів інфраструктури не буде, то не буде й частих відключень. Втім ніхто не може дати чіткого прогнозу: чого очікувати цієї зими й чи буде знову блекаут?

"Укренерго" будує захисні фортифікації на обладнанні

Наразі в Україні в усіх областях вже працює активний захист, який береже нашу енергосистему від руйнувань — це засоби ППО. Існує ще й так званий пасивний захист — це інженерні укріплення. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький наголошує, що цей пасивний захист має три рівні. Це так звані технічні рішення, які винайшли українські енергетики, що повинні посилити захист наших енергооб'єктів. Коли Україна звернулась до країн-союзниць по допомогу, намагаючись посилити захист критичної інфраструктури від російських ракет та шахедів, виявилось що готового рішення немає у жодної з країн.

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Тож нашій країні довелось самій, методом проб і помилок, вибудовувати захист, здатний захистити енергооб'єкти від руйнувань та запобігати аваріям в українській енергосистемі. Ті руйнування, яких зазнала енергетична галузь у 2022 та 2023 роках, не можна ні з чим порівняти. Багато об'єктів довелося відновлювати з нуля, а низка об'єктів взагалі не підлягають відновленню. Тому ці кілька рівнів захисту дають нам шанс мати більше електричної енергії майбутньої зими, навіть якщо атаки продовжаться.

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Перший рівень – це зазвичай простий захист від вибухової хвилі та уламків: наповнені піском або біг-беги, або габіони. Другий рівень – це захист від прямого влучання "шахедів". І третій рівень – найбільш складний, із найбільш масштабними конструкціями – це комплексний захист і від "шахедів", і від ракет. Надати більше деталей та розповісти про останні технічні рішення "Укренерго" не може, адже будь-яка публічна інформація може потрапити до рук ворога.

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На жаль, ніякий захист у світі не дає 100 %-ї гарантії від ураження ракетою чи дроном-камікадзе. Навіть щит протиповітряної оборони, який став значно більш щільним, якщо порівнювати з жовтнем минулого року. Що стосується ворожого залізяччя, яке проривається крізь цей щит і все ж таки долітає до енергооб'єктів, тут вся надія лише на укріплення та захісні інженерні конструкції. Але вони теж не можуть гарантувати на 100%, що об’єкт не зазнає пошкоджень. Тому ймовірність екстренного відключення світла, а також введення більш жорстких графіків відключень цією зимою, звісно, є.

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Жінка йде біля генератора, коли штовхає свою дитину в колясці під час відключення електроенергії після ракетних ударів Росії по Львову на заході України 29 грудня 2022 року. (Фото ЮРІЯ ДЯЧИШИНА / AFP)

Компанія “Укренерго” закликає заощаджувати електроенергію, коли почнеться опалювальний сезон

"Укренерго" зазначає, що зниження температури та вхід у стабільний сезон без спеки та значних коливань температури дозволяє зараз виробляти достатньо електроенергії для потреб несення. Втім, через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тож час від часу енергетики можуть задіювати графіки планових відключень, хоча компанія всіляко намагається цього уникнути.

Саме тому українців просять раціонально розподіляти використання електроенергії впродовж дня, переносити використання потужних електроприладів з вечірніх годин на день або ніч, не вмикати кілька приладів одночасно та вимикати світло, виходячи з кімнати. Нагадуємо, що пік споживання електрики припадає на вечірні години:19:00-22:00.

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"До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої. У цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І, будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку", - наголосив Володимир Кудрицький.

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Збільшення експорту електроенергії до Польщі не планується, але надлишок пересилають десь з 10:00 до 15:00, імпорт зі Словаччини відбувається з 16 до 19 години. У вечірній пік споживання імпорт та експорт відсутні.

Те, що вбереже вас від відключень світла, якщо ви приватний підприємець — це встановлення власних джерел генерації енергії. На початку серпня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою графіки відключень світла не діятимуть для підприємств, що використовують понад 80% електроенергії власного виробництва.

Засновниця приватної школи "Spilno School" Анастасія Кірєєва-Кислинська демонструє сонячні панелі на даху своєї школи під час часткового відключення електрики в Києві 18 червня 2024 року. Анатолій СТЕПАНОВ / AFP

"Укренерго" залучає додаткове фінансування для відновлення енергосистеми

Національна енергетична компанія "Укренерго", яка забезпечує енергопостачання в усі регіони України, наразі має системний дефіцит коштів. Руйнування нашої енергосистеми протягом 2022-2024 років завдали компанії значних збитків, адже зруйновані вщент декілька станцій генерації та підстанцій оператора. Тож в енергетичної компанії дефіцит бюджету й вона не має можливості виконувати всі необхідні роботи з відновлення енергосистеми та розраховуватися за зобов’язаннями.

Про це заявляв аналітик з питань енергетики Андріан Прокіп ще у 2023 році. Недофінансування "Укренерго" — це елемент глобальної проблеми ринку електроенергії України, на якому спостерігається криза ланцюгових боргів серед усіх учасників ринку.

Тож для часткового покриття дефіциту в червні 2024 року в Берліні, напередодні Міжнародної конференції з відновлення України, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, членкиня правління державного Німецького банку розвитку KfW Крістіан Лайбах та директорка KfW по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко підписали кредитну угоду на суму 30,4 млн євро.

Ці гроші пішли на відновлення енергооб'єктів та підвищення стійкості української енергосистеми. Вони також мають допомогти компанії забезпечити стабільну роботу магістральної високовольтної мережі та транзит енергії з-за кордону. Реалізація проєкту дозволить суттєво підвищити ефективність передачі електроенергії по країні та посилить синхронну роботу української та європейської енергосистем.

"Реконструкція, модернізація та розширення інфраструктури передачі електроенергії є надзвичайно важливими для відновлення та економічного розвитку України. Підвищення енергоефективності та інтеграція з Європою електроенергетичної системи України сприятимуть стабілізації подачі електроенергії. Як наслідок, по всій країні покращаться як умови для господарської діяльності, так і повсякденне життя українців", - підкреслила член правління KfW Лайбах.