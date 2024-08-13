Еко-виробник "Rekava" представлятиме Україну на найбільшій світовій виставці з дизайну "Maison&Objet" в Парижі, повідомили в пресслужбі "Rekava".

Rekava представить Україну на виставці з дизайну "Maison&Objet"

Єдиними представниками домашніх ароматів від України цього року стане "Reкava". Бренд першим у світі винайшов технологію виготовлення свічок у біорозкладних ємностях із кавової гущі.

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"Щороку українці викидають більше 70 000 тонн кавової гущі на смітник, а використовується лише 1-2%! Хоча потенціал величезний, бо кожні 2 чашки еспресо прирівнюються до однієї нової свічної ємності", − наголосив керівник компанії Юрій Тустановський.

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Фото: Rekаvа

Головна ідея компанії полягала в об’єднанні символічних запахів українських обласних центрів та Криму: Дніпра, Львова, Полтави, Києва у колекції свічок.

Як зазначається. це зробили з метою нагадування українцям про те, наскільки важливими є кожне з цих міст особливо на тлі наративів про можливі територіальні поступки.

"А от спеціально для "Maison" ми вперше готуємо колекцію свічок з символічними ароматами світу: наприклад, Париж з ароматом лілії чи Амстердам з ароматом тюльпанів", − додав Тустановський.

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Фото: Rekаvа

Виставка "Maison&Objet" − що відомо

Для креативного та дизайнерського сектора Maison & Objet — це найвпливовіша виставка для продажу та презентації дизайнерської продукції в Європі.

Вона відбувається двічі на рік (у січні та вересні) у Парижі. Відвідувачі шукають нові ідеї та продукти, відкривають для себе бренди, зав’язують контакти з усього світу.

У події цього разу також братимуть участь такі відомі бренди:

"Hermès";

"Fendi Casa";

"Versace Home".

Попередня виставка відбувалася з 18 по 22 січня цього року також у виставковому центрі Paris-Nord Villepinte.