Служба безпеки України (СБУ) затримала у Донецькій області учасників злочинного угруповання, які з метою розхитування ситуації в регіоні вчиняли розбійні напади.
Вони вимагали з підприємців "данину" та намагались посилити вплив на криміногенну ситуацію, повідомляє пресцентр СБУ.
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СБУ затримала учасників злочинної банди - що відомо
У результаті спецоперації затриманий лідер банди – кримінальник-рецидивіст, який віддавав накази тероризували жителів прифронтових міст, зокрема вимагати підприємців та організовували розбійні напади.
Вони розхитували внутрішню ситуацію в регіоні і намагались посилити вплив на криміногенну ситуацію. Зокрема фігурант вимагав від власника приватного медичного закладу пів мільйона доларів.
У разі одержання всієї суми від потерпілого зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину кримінальник залучив двох учасників банди.
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Щоб підготувати напад на підприємця, зловмисники тривалий час стежили за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування й коло близьких знайомих.
Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику автомобіля вивезти за місто.
Співробітники СБУ затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.
У ході обшуків у затриманих вилучили гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова, балаклави, лопату, рукавиці, скотч і стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу і вбивства, а також мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Яке покарання загрожує зловмисникам з Донеччини
Лідеру банди повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.
Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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