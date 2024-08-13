Служба безпеки України (СБУ) затримала у Донецькій області учасників злочинного угруповання, які з метою розхитування ситуації в регіоні вчиняли розбійні напади.

Вони вимагали з підприємців "данину" та намагались посилити вплив на криміногенну ситуацію, повідомляє пресцентр СБУ.

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СБУ затримала учасників злочинної банди - що відомо

У результаті спецоперації затриманий лідер банди – кримінальник-рецидивіст, який віддавав накази тероризували жителів прифронтових міст, зокрема вимагати підприємців та організовували розбійні напади.

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Вони розхитували внутрішню ситуацію в регіоні і намагались посилити вплив на криміногенну ситуацію. Зокрема фігурант вимагав від власника приватного медичного закладу пів мільйона доларів.

У разі одержання всієї суми від потерпілого зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом. Для реалізації злочину кримінальник залучив двох учасників банди.

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Щоб підготувати напад на підприємця, зловмисники тривалий час стежили за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування й коло близьких знайомих.

Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику автомобіля вивезти за місто.

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Співробітники СБУ затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.

У ході обшуків у затриманих вилучили гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова, балаклави, лопату, рукавиці, скотч і стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу і вбивства, а також мобільні телефони із доказами злочинних дій.