Операція Сил оборони України в Курській області РФ спрямованана не на захоплення чужих територій, а на збереження життя наших людей і захист території України від ударів РФ.

Дії України є абсолютно легітимними, а ЗСУ не порушують міжнародного гуманітарного права, заявив на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, передає кореспондент Укрінформу.

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ЗСУ не порушують міжнародного гуманітарного права у Курській області - подробиці

Речник МЗС зазначив, що на Ставці Верховного головнокомандувача головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів, що ЗСУ контролюють близько 1000 квадратних кілометрів території РФ.

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"Я хочу підкреслити, що, на відміну від Росії, Україні чуже не потрібне. Україна не зацікавлена в тому, щоб забрати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей", - сказав Тихий.

Він нагадав, що з району Курської області від початку літа лише по районах Сумської області України було завдано більше 2 тис. ударів з озброєння різного типу.

Речник МЗС розповів, що в України немає достатньо можливостей завдавати далекобійних ударів наявною зброєю, щоб захиститися від терору РФ.

Тому є потреба за допомогою ЗСУ проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають ударів по Україні.

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"Ми досягаємо відповідних цілей у Курській області. Будемо продовжувати це робити так, як необхідно для безпеки та захисту України", - зазначив Тихий.

Він також наголосив, що військова операція ЗСУ в Курській області допомагає фронту, не дозволяючи РФ перекидати додаткові підрозділи у Донецьку область і ускладнюючи її військову логістику.

"Окремо відзначу, що Збройні сили України - це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів і звичаїв ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Цілями Сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти. Мета цієї операції - це збереження життів наших людей і захист території України від російських ударів", - акцентував Тихий.

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Речник МЗС навів заяву Президента Зеленського, що Росія принесла цю війну на територію України і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії.

"Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі Формули миру, яка до цього миру веде, тим швидше припиняться рейди Сил оборони України на територію Росії. А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді, яких Україна потребує. Це абсолютно легітимні дії України, зокрема, в рамках реалізації права на самозахист згідно зі Статутом ООН", - підкреслив він.

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За словами Тихого, вже є дані, що у Москві дуже занепокоєні тим, що операція Сил оборони відбувається без порушень міжнародного гуманітарного права, які вони дуже хотіли б використовувати у своїй пропаганді.

Тому є обґрунтовані підозри і побоювання, що такі інциденти Росія може спробувати сфабрикувати, у тому числі з можливим переодяганням в українську форму російських військових, зауважив він.

"Ми активно застерігаємо наших партнерів бути готовими до такого розвитку подій, якщо такі спроби з боку Росії будуть, зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки російської пропаганди", - резюмував речник МЗС.

Бої в Курській області – що відомо

Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

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У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.

Український наступ, за даними АFP, був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Білоруський Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

12 серпня Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив, що українські військові проводять операцію у Курській області.