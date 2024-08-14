Президент України Володимир Зеленський у вівторок увечері відзначив постійні успіхи ЗСУ в їхньому вторгненні через північно-східний кордон у російську Курську область, повідомивши, що «на сьогодні наші війська просунулися на деяких ділянках на один-три кілометри».

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, наразі війська Києва контролюють 74 населених пунктів Росії, а у вівторок зайняли близько 40 квадратних кілометрів області. Станом на понеділок площа, контрольована ЗСУ на території Росії, становила приблизно 1000 квадратних кілометрів.

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В агенції AFP назвали контратаку на Курську область «найбільшою атакою іноземної армії на російську землю з часів Другої світової війни».

Президент США Джо Байден у вівторок заявив, що вторгнення поставило російського президента Володимира Путіна перед «справжньою дилемою».

На зустрічі з Зеленським у вівторок міністр оборони Литви Лаурінас Кашчюнас передав інформацію своєї країни про те, що Москва перекидає війська з сусіднього Калінінграда для боротьби з українським вторгненням у Курськубласть.

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«Ми зараз бачимо, як вони передислокують свої овійська на Курськ», – сказав міністр і додав: «Я казав литовському народу: подивіться як українці воюють за вас. Через їхню боротьбу Росія повинна виводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це «демілітаризацією» Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших [українських – ред.] військових, завдяки вашим рішенням».

Під час зустрічі міністр також повідомив, що цього місяця його країна надішле до Києва пакет допомоги, який містить системи протиповітряної оборони малої дальності, бронетехніку та засоби боротьби з безпілотниками.

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Брюссель надсилає додатковий транш бюджетної допомоги у розмірі 4,2 ​​млрд євро

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала ще 4,2 млрд євро гуманітарної та іншої бюджетної допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

«Україна отримала 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Військові видатки ми продовжуємо фінансувати виключно завдяки власним ресурсам», – зазначив прем’єр у соцмережі.

Завдяки останньому траншу загальна сума такої нелетальної допомоги від ЄС становить понад 12 мільярдів євро.

Брюссель називає фонд Ukraine Facility «спеціальним інструментом, який дозволяє ЄС надавати Україні до 50 млрд євро стабільної та передбачуваної фінансової підтримки». Для того, щоб ця бюджетна допомога тривала, очікується, що Київ щороку буде досягати певних контрольних показників, зокрема захист демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою; верховенство права; дотримання прав людини, включно з правами меншин.

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«Європейські партнери підтримують ці зусилля», – продовжив Шмигаль і зауважив: «До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги. Дякуємо ЄС за солідарність з Україною в нашій боротьбі за свободу та незалежність».

Водночас Укрінформ підрахував, що з лютого 2022 року Мінфін України залучив понад $93 млрд бюджетної підтримки від міжнародних партнерів.

Загиблого в бою українського льотчика нагородили престижною медаллю «За героїзм».

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У Мені Чернігівської області повідомили у вівторок про втрату свого «вірного сина» капітана Олександра Мигулі, льотчика Повітряних сил, який загинув у бою в понеділок.

«Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр МИГУЛЯ 21.04.1997 р.н.», – написали у міськраді.

Мигуля, випускник Харківського національного університету Повітряних Сил, нагороджений орденом «За мужність» III і II ступеня.

Орден «За мужність» заснував тодішній президент Леонід Кучма в серпні 1996 року. Ним нагороджуються особи, які виявляють виняткову мужність і героїзм, ризикуючи життям, рятуючи інших.

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До цього лише близько десятка українських воїнів були нагороджені медаллю "За героїзм", більшість із них - за хоробрість під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема Василь Ігнатенко (13 березня 1961 – 13 травня 1986) рятувальник, який допоміг гасити пожежу навколо вентиляційної шахти та перенести своїх товаришів у безпечне від полум’я місце. Він дістав смертельну дозу радіації, перебуваючи на даху реактора.