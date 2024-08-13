Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем України перебувають 74 населені пункти у Курській області. Триває підготовка до наступних кроків.

Про це він повідомив у Telegram.

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Під контролем України 74 населені пункти на Курщині - подробиці

"Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", - зазначив Зеленський.

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Президент повідомив, що у 74 населених пунктах, які перебувають під контролем українських військ, проводять перевірки та стабілізаційні заходи.

Також продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.

"Я вдячний нашим воїнам за героїчну службу. Підготовка наших наступних кроків триває", - підсумував Зеленський.