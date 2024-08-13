Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем України перебувають 74 населені пункти у Курській області. Триває підготовка до наступних кроків.

Про це він повідомив у Telegram.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Під контролем України 74 населені пункти на Курщині - подробиці

"Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", - зазначив Зеленський.

Advertisement

Президент повідомив, що у 74 населених пунктах, які перебувають під контролем українських військ, проводять перевірки та стабілізаційні заходи.

Також продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.

"Я вдячний нашим воїнам за героїчну службу. Підготовка наших наступних кроків триває", - підсумував Зеленський.

Бої в Курській області – що відомо

Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.  

Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі
Більше по темі

Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі

Російська армія активно наступає на Донбасі, просунувшись на схід від Покровська до Іванівки та південний схід від Гродівки попри успіхи Києва в Курській області.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.

Advertisement

Український наступ, за даними АFP, був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Білоруський Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

12 серпня Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив, що українські військові проводять операцію у Курській області.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія може готувати провокацію з використанням хімічної зброї - ЦПД Росія
Росія може готувати провокацію з використанням хімічної зброї - ЦПД
Київ Пост
9г тому
Росія тренувалася бити по цілях у Європі ракетами з ядерними боєголовками Росія
Росія тренувалася бити по цілях у Європі ракетами з ядерними боєголовками
Київ Пост
11г тому
Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі ЕКСКЛЮЗИВ Росія
Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі
Катерина Захарченко
13г тому
Британія блокує використання Storm Shadow у наступі ЗСУ в Курській області НАТО
Британія блокує використання Storm Shadow у наступі ЗСУ в Курській області
Катерина Захарченко
16г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія може готувати провокацію з використанням хімічної зброї - ЦПД