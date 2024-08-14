У ніч проти 14 серпня дрони налетіли на Росію, внаслідок чого надійшли повідомлення про займання на Борисоглєбському аеродромі у Воронезькій області та влучання по воєнній базі "Саваслейка" в Нижньогородській області, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA. Наліт дронів на воєнну базу Саваслейка та Борисоглєбський аеродром у РФ За інформацією Телеграм-каналу, спершу мешканці Воронежа повідомили про пожежу в місті внаслідок нальоту БпЛА. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. За словами місцевого губернатора, через падіння уламків БпЛА "фіксуються незначні пошкодження житлових будинків, господарських споруд та транспорту, займання сухої рослинності". Advertisement

Однак згодом надійшли повідомлення про вибухи в Нижньогородській області, де розташована військова авіабаза "Саваслейка". На ній розміщена філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр льотного складу ВПС Росії), яка розташована в 12 км на північний захід від міста Кулебаки. Більше по темі Український літак вдарив по російському командному пункту в Курській області Вірогідно, удару завдав літак Су-27 радянського виробництва. На авіабазі "Саваслейка" росіяни розміщують літаки МіГ-31, які випускають по Україні ракети "Кинжал".

Згодом з'явилися повідомлення про щонайменше 10 влучань по воєнній базі Саваслейка. Advertisement Після атаки в'їзд у місто Кулебаки перекрили.

За словами губернатора Воронезької області, у ніч проти 14 серпня Воронезьку область атакували понад 35 безпілотників. Унаслідок падіння уламків ліквідованих БпЛА пошкоджені кілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби. Однак мешканці вночі повідомляли, що після нальоту дронів спалахнув Борисоглєбський військовий аеродром. Згідно з даними ворожого міноборони, за ніч російська ППО перехопила 4 тактичні ракети та 117 БпЛА над територією РФ. Із них 37 безпілотників та всі тактичні ракети знищили над територією Курської області, ще 37 – над Воронезькою областю, 17 – над територією Бєлгородської області, 11 – над Нижньогородською областю, 9 – над Волгоградською, 3 – над Брянською, 2 – над Орловською та 1 – над Ростовською областями. Advertisement Kyiv Post перевіряє цю інформацію.

Згодом український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про удар на аеродром "Балтімор" у Воронезькій області. За його словами, там розміщені літаки Су-34, які скидують КАБи на Харківську область.