У ніч проти 14 серпня дрони налетіли на Росію, внаслідок чого надійшли повідомлення про займання на Борисоглєбському аеродромі у Воронезькій області та влучання по воєнній базі "Саваслейка" в Нижньогородській області, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
Наліт дронів на воєнну базу Саваслейка та Борисоглєбський аеродром у РФ
За інформацією Телеграм-каналу, спершу мешканці Воронежа повідомили про пожежу в місті внаслідок нальоту БпЛА.
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За словами місцевого губернатора, через падіння уламків БпЛА "фіксуються незначні пошкодження житлових будинків, господарських споруд та транспорту, займання сухої рослинності".
Однак згодом надійшли повідомлення про вибухи в Нижньогородській області, де розташована військова авіабаза "Саваслейка".
На ній розміщена філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр льотного складу ВПС Росії), яка розташована в 12 км на північний захід від міста Кулебаки.
Український літак вдарив по російському командному пункту в Курській області
На авіабазі "Саваслейка" росіяни розміщують літаки МіГ-31, які випускають по Україні ракети "Кинжал".
Згодом з'явилися повідомлення про щонайменше 10 влучань по воєнній базі Саваслейка.
Після атаки в'їзд у місто Кулебаки перекрили.
За словами губернатора Воронезької області, у ніч проти 14 серпня Воронезьку область атакували понад 35 безпілотників. Унаслідок падіння уламків ліквідованих БпЛА пошкоджені кілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби.
Однак мешканці вночі повідомляли, що після нальоту дронів спалахнув Борисоглєбський військовий аеродром.
Згідно з даними ворожого міноборони, за ніч російська ППО перехопила 4 тактичні ракети та 117 БпЛА над територією РФ.
Із них 37 безпілотників та всі тактичні ракети знищили над територією Курської області, ще 37 – над Воронезькою областю, 17 – над територією Бєлгородської області, 11 – над Нижньогородською областю, 9 – над Волгоградською, 3 – над Брянською, 2 – над Орловською та 1 – над Ростовською областями.
Kyiv Post перевіряє цю інформацію.
Згодом український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про удар на аеродром "Балтімор" у Воронезькій області.
За його словами, там розміщені літаки Су-34, які скидують КАБи на Харківську область.
Дрони СБУ знищили понад 700 КАБів унаслідок удару по аеродрому "Липецьк-2"
У ніч проти 9 серпня дрони СБУ, ЗСУ та ССО налетіли на військовий аеродром "Липецьк-2", внаслідок чого здетонували склади з боєприпасами.
Цю дані повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.
На аеродромі були розміщені кілька десятків винищувачів, гелікоптери та склади з понад 700 керованими авіабомбами. Російська влада тоді підтвердила детонацію та оголосила евакуацію мешканців населених пунктів поблизу аеродрому.
Більшість літаків, розміщених на "Липецьк-2", злетіти не встигли.
У ГУР також раніше повідомили, що внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" 3 серпня були знищені літак Су-34 та склад БК, а також пошкоджені ще кілька таких винищувачів-бомбардувальників.