Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар з 1 вересня 2023 року, тому всі неперехідні свята з фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Успіння Пресвятої Богородиці парафіяни всіх церков святкуватимуть 15 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці: дата та історія свята

Після Успенського посту, який триває два тижні, православні християни та греко-католики святкують одне з дванадцяти найбільших свят церковного року – Успіння Пресвятої Богородиці.

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Свято, яке відтепер припадає на 15 серпня, має подвійний зміст: воно відзначає те, що після смерті людину очікує перехід до вічного життя (за християнською традицією), а також те, що будь-яка скорбота має сенс, бо вслід за Богородицею всі люди опиняться в кращому місці — тому для вірян смерті наче й не існує, є лише перехід.

Успіння Пресвятої Богородиці вперше відзначили у 431 році у грецькому місті Ефес, відразу після собору святих апостолів, який відбувся в Єрусалимі. Спочатку святкування мали на меті відзначити важливість бути матір'ю божою для Діви Марії, тож перехід Марії до святих та відхід від земного життя заради вічного життя на небі був важливим елементом богородичних свят. Саме тому й називався цей день святом Марії-Богоматері або Богородиці.

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На жаль, інформації про життя Діви Марії майже немає, тож точно сказати, як довго вона ще жила після Христового Вознесіння, ніхто не може. Не зафіксовано й точної дати її смерті. Про Діву Марію в цей період її життя є лише інформація в апокрифічних джерелах. Така неточність даних призвела до того, що в різних країнах та релігіях цей день відзначається у різні дати.

Також у Євангелії не наводяться конкретні деталі про місце Успіння Пресвятої Богородиці. За переказами, Апостоли поховали Діву Марію в Гетсиманському саду, в печері, де вже були поховані тіла Її батьків та праведного Йосифа.

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Традиції свята та основні обряди, що проводять цього дня

Народна назва свята Успіння Пресвятої Богородиці — "Перша Пречиста". Всього протягом осіннього періоду є три Пречистi: 15 серпня, 8 вересня та 1 жовтня.

На свято Успіння Пресвятої Богородиці відбувається велике богослужіння, зокрема вечірнє, та денна літургія. Всі віряни можуть сходити в цей час до церкви, поставити свічку та помолитися. Під час служб у цей день прославляється Богородиця та її діяння, підносяться молитви в ім'я пресвятої Діви Марії.

Віряни також можуть здійснювати паломництва до храмів, присвячених Успінню Пресвятої Богородиці. В Україні їх доволі багато, одна з них — у Києво-Печерській Лаврі. Цього року там відбудеться святкова Божественна літургія. Вона розпочнеться у четвер, 15 серпня, в головному соборі Лаври о 09:00. У пресслужбі Київської митрополії ПЦУ повідомили, що під час богослужіння всі віряни піднесуть молитви до Господа за наших захисників Батьківщини, за весь український народ та перемогу України.

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До свята всі віряни дотримуються Успенського посту, який передбачає утримання від м'яса та молочних продуктів, а на Першу Пречисту можна накривати пишні столи та готувати різноманітні страви. У церкву часто несуть хліб із цьогорічного борошна, щоб освятити його та потім розділити за святковим столом. Окрім цього, освячують дари нового врожаю — яблука, груші та виноград. Вони символізують плоди землі й відзначають завершення літнього сезону. Перші горіхи і мед також освячують як символ достатку й процвітання на наступний рік.

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Успіння Пресвятої Богородиці — заборони

Напередодні та у день Успіння Богородиці в храмах відбуваються урочисті богослужіння. За існуючою традицією, цього дня слід нести до ікони Божої Матері квіти, освячувати свіжоспечений хліб або букетики з колосся. Цього дня, як і на всі великі церковні свята, заведено допомагати нужденним. Якщо ви не можете зробити цього фізично, можна просто пожертвувати кошти на якийсь благодійний фонд.

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Успіння Пресвятої Богородиці має особливе значення для всіх вірян, оскільки воно символізує вічне життя й обіцяне спасіння за свою щиру віру. Діва Марія нагадує про важливість відданості та святості в житті кожного християнина. А ще Пресвята Богородиця є символом чистоти й святості.

Через це на Першу Пречисту традиційно існують заборони та обмеження, що стосуються поведінки та того, як правильно святкувати це велике свято. Цього дня забороняється виконувати важку фізичну працю, будь-які сільськогосподарські роботи та інші господарські завдання. Перший врожай вже повинен бути зібраний, а до наступного збору можна приступити за декілька днів.

Вважається, що слід уникати сварок, особливо серед близьких людей, та не бажати зла іншим. За церковним звичаєм, цього дня треба багато молитися, прощати та просити Богородицю надати заступництво та захист. Це актуально для молодих незаміжніх дівчат, а також усіх жінок, які потребують підтримки у своїй вірі.

Народні прикмети, на які зважають віряни

Святкування Успіння Богородиці за роки обросло мітами та забобонами, які передаються з уст в уста. Молоді дівчата в давнину часто промовляли: "Прийшла Перша Пречиста — дівка стає речиста". Це означало, що важка праця в сезон жнив закінчується й можна трохи відпочити й підготуватися до осені, яка зазвичай була сезоном весіль.

Існують також різноманітні народні прикмети на це свято: