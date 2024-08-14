Коли 6 серпня українські танки та піхота розпочали свій марш через російський кордон у Курській області, який став шоком і певним переломом війни, бійці 82-ї бригади ДШВ спочатку взагалі не зустріли опору, за словами одного з солдатів бригади, який спілкувався з Financial Times.

Солдат, якого видання називає Володимиром, розповів, як його бригада однією з перших зайшла в Курську область. Їх передислокували з Харкова, де вони стримували наступ значних російських сил.

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Перші бойові зіткнення з росіянами 6 серпня - як це було

«Ми вперше зайшли на територію Росії о 13:00 у вівторок [6 серпня], – розповідає Володимир. – Ми були одними з перших, хто туди увійшов».

Перетнувши кордон, вони натрапили на російський військовий табір, у якому солдати просто «сиділи в лісі та пили каву».

«Тоді наш Stryker в'їхав прямо в їхній стіл. Багатьох із них ми вбили в перший же день. Тому що вони були без зброї та не чекали нас», — сказав він, додавши, що десятки російських солдатів здалися в полон.

Більше по темі Буферна зона на Курщині убезпечить українське прикордоння від обстрілів За словами голови МВС України, по прикордонню Сумської області упродовж лише цього літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів.

На відміну від минулого року, коли українські війська під час великого контрнаступу наткнулися на масовану, ешелоновану російську оборону, підрозділи, які атакували прикордонні райони Курської області, швидко й без труднощів перетнули кордон. ЗСУ — це перша іноземна армія, якій це вдалося з часів Другої світової війни.

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9 серпня «Страйкер» Володимира був підбитий росіянами з РПГ. Українські військові не загинули, водій дістав струс мозку, а пошкоджену машину відбуксирували на територію України.

Після заходу на територію Курської області, за словами Володимира, українські війська почали рити окопи в очікуванні контрудару росіян.

Однак замість сухопутного штурму російські військові відповіли авіабомбами й ударами з безпілотників.

Незважаючи на це, українські військові стверджують, що росіянам не вдалося зупинити їхнє просування. За словами українців, багатьох вояків із підрозділів підкріплення армії РФ вони змогли або захопити в полон, або знищити.

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Українські сили щодня просувалися на 5-10 кілометрів, за тиждень подолавши понад 30 кілометрів. У понеділок, 12 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів російської території.

Наступ ЗСУ в Курській області - що відомо

Проте не всі українські військові впевнені в тому, що Курська операція важлива. Деякі висловлювали занепокоєння щодо залишення українськими підрозділами своїх позицій у Донецькій області, звідки їх передислокували для цієї операції.

Багато солдатів зізнаються, що вони не розуміли своєї місії в перші дні наступу на Курщину.

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Ще один український військовий – Денис – у розмові з FT припустив, що метою операції є захоплення російської території для обміну її на українську землю в разі майбутніх переговорів:

«Ми можемо воювати тут і захопити їхню територію. Тоді можна починати переговори, і ми можемо обмінятися».

Деякі солдати припускають, що операція також мала на меті відтягнути російські війська від лінії фронту на півдні та сході України, де ті чинять дедалі більший тиск.

Наступ ЗСУ в Курській області розпочався 6 серпня. Через декілька днів Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область, а також запобігти паніці чи негативній реакції всередині країни.

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Агенція АFP писала про те, що український наступ був націлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Повідомлялося, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

12 серпня Президент України повідомив про операцію в Курській області, а згодом заявив, що під контролем України перебувають 74 населені пункти у Курській області.