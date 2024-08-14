До держбюджету України вже надійшло 24,7 млн грн від переробки знищеної російської техніки, а решта коштів спрямована на потреби військових, повідомили в Міноборони.

Як поповнився держбюджет завдяки переробці знищеної техніки РФ

У ході бойових дій накопичені 1000 тонн брухту із вмістом дорогоцінних металів.

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У його складі виявлені 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Переробка здійснюється лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

"За сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн грн", − повідомив голова Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль.

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До кінця року заплановано отримати ще щонайменше 18 млн гривень.

Кошти розподіляються відповідно до нормативів Нацбанку України, тобто 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до держбюджету, а решта залишаються на спеціальному фонді Міноборони для забезпечення потреб ЗСУ.

Втрати росіян на фронті знизились − що відомо

За даними британської розвідки, за останні два місяці середньодобові втрати росіян у війні проти України знизилися − з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні.

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Однак останні три місяці стали "найдорожчими" в контексті втрат для російських військ із лютого 2022 року.

Фахівці прогнозують, що протягом серпня рівень втрат РФ, ймовірно, перевищуватиме тисячу осіб на добу.

За даними Генштабу, за час повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 8,5 тис. танків, 16,5 тис. броньованих машин і 16,9 тис. артилерійських систем.

Також ворог втратив понад 1 150 РСЗВ, 22,7 тис. одиниць автомобільної техніки, 2,8 тис. одиниць спецтехніки, 920 засобів ППО, майже 360 літаків і 330 гелікоптерів.