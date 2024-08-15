У тимчасово окупованому Севастополі, біля причалу в Кілен-бухті, де розташований судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ, росіяни побудували макет підбитого російського підводного човна, щоб обдурити українську розвідку.

Про це повідомляє моніторингова група Телеграм-каналу "Кримський вітер", передає Укрінформ.

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Біля причалу в Кілен-бухті, де розташований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, видно макет підводного човна проєкту "Варшав'янка, йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що одночасно з-під споруди з маскувальними сітками на супутникових знімках видно ніс справжнього підводного човна "Ростов-на-Дону", який повторно був атакований 2 серпня. Українські військові тоді повідомили, що човен затонув в акваторії заводу.

Пізніше підводний човен був піднятий з дна шляхом прокачування баластових цистерн. Сьогоднішній стан човна невідомий, додали в Телеграм-каналі.