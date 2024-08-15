У середині серпня у Києві відбудуться різноманітні події, тож якщо ви давно хотіли сходити на літній фест або потрапити на концерт улюбленого виконавця — зараз саме час! Дізнайтеся, де проходитимуть найгарячіші вечірки серпня, чи вдасться послухати виступ "Без обмежень" та чому варто завітати в "Сенс" на Хрещатику?

П'ятниця

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage

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Найзахопливіший фестиваль цього літа Bouquet Kyiv Stage у Софії Київській триватиме аж чотири дні. Він об'єднує високе мистецтво, симфонічну й камерну класичну музику, джаз й експериментальні ритми, театр та visual art.

На фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2024, окрім традиційної "київської програми" цього року буде представлено мистецтво міст-легенд: Харкова, Одеси, Херсона. Це, зокрема, твори мистецтва, які були створені митцями у їхніх рідних містах під звуки повітряних тривог і під час ворожих ракетних бомбардувань.

Організатори очікують, що Bouquet Kyiv Stage 2024 стане мистецьким проєктом про єдність всіх українців ВІД СЯНУ до ДОНУ (це відоме гасло є слоганом цьогорічного фестивалю).

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Ціна: На один день фестивалю — 400 грн, студенти, школярі, пенсіонери — 200 грн. Абонемент на всі дні фестивалю — 1500 грн. Замовити можна тут

Де: Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирська, 24

Коли: 15-18 серпня

Виставка "Лінія життя"

Якщо вже завітаєте на територію Національного заповідника "Софія Київська", то відвідайте й виставку "Лінія життя". Вона проходить у межах Міжнародного бієнале "Скульптура просто неба — 2024", який бере свій початок з проєкту "Точка зору від Заходу до Сходу", шо відбувся у 2016 році на території Національного заповідника "Софія Київська".

В теперішній експозиції "Лінія життя" представлені скульптури та інсталяції українських та іноземних авторів, виконані за останні кілька років. Це як тривимірні твори, вироблені з використанням сучасного матеріалу "фундермакс" за ескізами учасників, так і вироби з більш природних та звичних для нас матеріалів.

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Ціна: Графік роботи та розцінки відвідування уточнюй тут.

Де: Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирська, 24

Коли: 13 серпня – 15 жовтня

Великий концерт гурту Ziferblat

Унікальний шанс відчути нестримну енергію Ziferblat у культурному просторі V’YAVA цього літа! Дебютний альбом гурту "Перетворення" переміг в кількох категоріях найбільших музичних премій України.

Торік вони досить гучно заявили про себе, а вже на початку 2024 гурт підкорив серця мільйонів українців виступом на нацвідборі Євробачення з піснею Place I Call Home.

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Тепер музика, зокрема й найяскравіші хіти, цього гурту прозвучать на великому майданчику, і всі глядачі зможуть стати свідками їхнього тріумфу!

Ціна: Від 500 грн. Квитки

Де: V'YAVA, ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 16 серпня, 18:00

Субота

Фестиваль "Нравиця!"

Вперше у Києві пройде дійсно унікальний дводенний івент, що об’єднає в собі музику, поезію та стендап. Тому ви точно захочете сказати: "Нравиця!"

17 серпня на фестивалі виступатимуть такі зірки сцени як Epolets, Brykulets, Лівінстон, Юля Юріна, Твій зайчик пише, Nazva, Intermezzo, Забавка і Дмитрик, Лея, а 18 серпня — Rohata Zhaba, Макс Пташник, Мія Рамарі, KARNA, ba.latskii, Отець, ЯРРА, Lightari!

Програма заходу включатиме цілих 6 поетичних виступів та 4 номер стендапу. Тому в переліку різних локацій ви точно знайдете подію на свій смак!

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Важливим є те що 100% прибутку від заходу піде на підтримку ініціативи БФ "Повернись живим" по забезпеченню рот ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі ДШВ.

Ціна: Від 374 грн. Квитки

Де: ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 17-18 серпня, 10:00-22:00

Благодійна подія "Не Спас, а врятував"

Волонтери "Толока" та "Вільні" проводять цикл подій на жниварські народні свята "Не Спас, а врятував", присвячених порятунку життів військових на фронті. Сюди включені всі свята церковного циклу: Маковія, Спас та Успіння. Тож було вже кілька подій, й ця буде заключною. Всі вони є культурним та історичним надбанням українців, тож приурочити благодійні заходити до цих свят було яскравою та новаторською ідеєю.

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17 серпня відбудеться заключний івент у просторі КультМотив. Розклад на цю суботу включає в себе лекцію з тактичної медицини від Савелія Хазова, музичний концерт та маркет з одягом, прикрасами ручної роботи та різноманітними стікерами й дрібницями для душі!

Ціна: 320 грн. Квитки

Де: КультМотив, Спаська 36/31

Коли: 17 серпня 17:00

Вихідні у книгарні "Сенс"

"Сенс" на Хрещатику – це одна з найбільших книгарень столиці, де проходить безлік цікавих культурних подій. У них є власний книжковий клуб, де відбуваються різноманітні презентації та цікаві майстер-класи. І ці вихідні не стануть винятком!

Команда "Сенсу" підготувала для вас серію розмов із лідерами думок, волонтерську програму, музичні виступи та великий маркет. Окрім цього, тут пройдуть два унікальні майстер-класи з каліграфії та колажування.

Благодійний майстер-клас із каліграфії від ArtiYa Calligraphy school – 17 серпня, 13.00-15.00, вартість – 900 грн.

Благодійний майстер-клас з колажування від Ірини Вале - 18 серпня, 13.00-15.00, вартість – 500 грн.

Ціна: вхід вільний

Де: "Сенс" на Хрещатику

Коли: 17-18 серпня 12:00

Неділя

Подільський Шук

Ексцентрична та яскрава подія у світі фестивалів "Подільський Шук" знову повертається! Цього разу велика барахолка та розпродаж пройде в "КультМотиві". Тут ви зможете знайти вінтажний одяг та речі, вінілові платівки, хендмейд на будь-який смак, а також скарби від сусідів (те, що не треба їм, але, можливо, дуже треба вам!) та різноманітні смаколики.

Також в рамках "Шуку" відбудеться книжковий своп, куди можна принести на обмін щось цікаве, а на утилізацію щось російськомовне (здавати російськомовні старі книжки дуже приємно — спробуйте!).

Окрім цього, на події можна буде отримати свій портрет за донат і пограти в шахи та насолодитися сетами з вінілу.

Ціна: вільний донат

Де: КультМотив, Спаська 36/31

Коли: 18 серпня 12:00

Гаражний розпродаж у Хвильовому

Якщо у вас немає запланованих активностей на ці вихідні, а ви хочете відвідати якусь подію — завітайте на гаражний розпродаж! Тут можна буде купити різноманітний одяг, аксесуари, прикраси, декор, книги та багато іншого для себе й своєї оселі.

Киян та гостей столиці чекатимуть різноманітні майстер-класи. А ще на вас чекатиме краща музика від чудових діджеїв.

Ціна: вхід вільний

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 18 серпня 13:00

Концерт гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

Тільки цими вихідними ви зможете почути найкращі композиції "Без неї ніяк", "ДИМ", "Весь світ", "Зорі запалали", "Вільні люди" та побачити улюблених виконавців на концерті гурту "Без обмежень".

Цей український рок-гурт запалює серця своїх фанатів з 1999 року. Музиканти зібрали понад 130 000 доларів під час свого туру по Європейських та Американських містах у 2022 році. Тепер ви зможете почути й побачити їх в унікальному концертному просторі KURENI. Не пропустіть таку подію, вона остання у цьому сезоні!

Ціна: Від 600 грн. Квитки

Де: Паркова дорога, 4

Коли: 18 серпня, 19:00

Кіновечір на Пейзажці

Насолодиться останніми теплими літніми днями можна під перегляд фільму "Білий птах з чорною ознакою" просто неба. Це перший український фільм, в якому підіймалася тема УПА. Надихнутися естетикою Буковини, слідкувати за коханням під час війни та оцінити дебют Богдана Ступки можна буде на Пейзажній Алеї.

Також на події буде можливість купити собі напої, щоб зігрітися та приємно провести вечір. Всі гроші з кінопоказу підуть на евакуацію та ремонт тачок для окремого загону вогневої підтримки Сліпа Лють УДА.

Ціна: 200 грн. Для реєстрації кидайте донат на лінк, потім скрін, а також ваше імʼя та прізвище відправляйте на сторінку

Де: Пейзажна алея, зліва від Національного музею історії України

Коли: 18 серпня о 21:00