Спецпризначенці Служби безпеки України (СБУ) захопили 102 військових РФ у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон за один раз, повідомляють джерела Kyiv Post в СБУ і надають фото і відео спецоперації.

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Це сталося внаслідок успішної спецоперації ЦСО «А» СБУ, в ході якої був захоплений і зачищений добре укріплений ротний опорний пункт противника, що мав підземні комунікації, приміщення для проживання, їдальню, зброярню та навіть баню.

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Противник не планував здаватися, оскільки мав достатню кількість провізії та боєприпасів.

102 військових 488-го гвардійського мотострілкового полку та підрозділу «Ахмат» стали полоненими, каже джерало.

Більше по темі У Херсоні СБУ затримала посадовицю суду, яка співпрацювала із росіянами Жителька Херсону стала лейтенантом внутрішньої служби РФ та вела облік ув’язнених під час окупації.

У четвер вранці проєкт «Хочу жити», який допомагає росіянам добровільно здаватися в український полон, також повідомив, що 14 серпня більше сотні російських солдатів, покинутих своїми командирами, прийняли розумне рішення здатися в полон.

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"Важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги «прикривають» кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими", - йдеться в заяві

"Ну і спасибі генералу Лапіну, який допомагає нам успішно просуватися на Курщині, так само, як і в 2022 на Харківщині, за оборону якої він і відповідав".