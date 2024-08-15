Посольство України у Польщі повідомило на своїй сторінці у соцмережі Х (ексTwitter) про те, що у Варшаві вшанували памʼять борців за незалежність України - воїнів Армії Української Народної Республіки.

«В місці спочинку старшин і воїнів Армії Української Народної Республіки відбулася українсько-польська акція солідарності «Полумʼя братерства», – зазначили українські дипломати.

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Президент Польщі Анджей Дуда взяв участь в акції Фото: сторінка Посольства України в Польщі у соцмережі Х

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Варто додати, що окрім українських пластунів представників польського Союзу польського харцерства (ініціатори акції – ред.), дипломатів, акцію відвідав і президент Польщі Анджей Дуда, який вже третій рік поспіль бере участь в акції.

Президент Польщі Анджей Дуда вшановує пам'ять героїв. Фото: "Радіо Свобода"

Полум’я братерства – що варто знати

Акція «Полум’я братерства» — це громадська ініціатива зі вшанування спільної боротьби польських та українських солдатів у війні з більшовиками шляхом спільних урочистостей на місцях поховань воїнів. Ініціювали її у Любліні та Варшаві у 2017 році Кшиштоф Становський та Єжи Рейт

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Ініціатива Союзу польського харцерства та української організації Пласт переросла у традиційну вже акцію, яка відбувається щороку, починаючи з 14 серпня 2019 року, одночасно у місцях поховання воїнів УНР у Польщі: Варшаві, Любліні, Вроцлаві, Кракові та інших.

«Полум’я братерства» – що відбувається напередодні Дня війська польського (традиційне свято Польщі, що відзначається 15 серпня щороку) – вшановує події 1920 року («Диво на Віслі» – ред.), та є ще одним нагадуванням про історичний приклад співпраці поляків та українців.