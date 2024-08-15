Псевдогубернатору Херсонщини, який представляє там нині окупаційну владу РФ, українські правоохоронці заочно оголосили про підозру у вчиненні ще одного злочину, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури колишньому депутату Херсонської міськради заочно повідомлено про підозру у віддані наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні відомства.

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Слідство встановило, що підозрюваний у 2022 році став так званим «губернатором» Херсонщини.

«Як керівник вищого рангу на окупованій території, він здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств», – наголошують в ОПУ.

Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва рф щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, «губернатор» у тому ж році віддав наказ вивезти із Херсона зерно, яке зебрігалося на захопленому ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів».

Таким чином, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території рф врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.

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Сальдо визнали винним у держзраді - подробиці

Раніше ми писали, що 8 листопада 2023 року Одеський суд виніс вирок очільнику російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимиру Сальдо. Його визнано винним у державній зраді.

Тим рішенням суду «губернатора» визнано винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії рф проти України та засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).