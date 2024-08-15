Військовослужбовці 36-го окремого стрілецького батальйону з Хмельниччини отримали чергове підкріплення завдяки зусиллям волонтерів та культурного фронту. Про це пишуть Українські новини.

Цього разу їм передали високопрохідний автомобіль, FPV-дрони та квадрокоптери Mavic, які будуть використовуватись для ефективнішого виконання бойових завдань на передовій.

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Організацію цієї допомоги взяли на себе представники громадської організації "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії", яку очолює відомий кінопродюсер Артем Колюбаєв. Спільно з іншими благодійниками, такими як Група компаній "Формула смаку" та БФ "Віра Нації", вони змогли забезпечити бійців необхідною технікою та транспортом.

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Завдяки волонтерам регіон отримав три автомобілі, включно з машиною швидкої допомоги. Усі транспортні засоби були укомплектовані медикаментами, перев'язувальними матеріалами та продуктами харчування і відремонтовані зусиллями благодійників.

FPV-дрони та квадрокоптери Mavic. Фото з офіційної ФБ-сторінки Начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

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Артем Колюбаєв та його колеги зі "Спілки підприємців теле та кіноіндустрії" регулярно надають підтримку армії під час війни, організовуючи збори коштів і доставку спеціалізованого обладнання для військових. Завдяки їхнім зусиллям українські захисники отримують надійну техніку, яка допомагає їм у боротьбі з російським агресором.

"Продовжуємо допомагати нашим військовим! Завдяки спільним зусиллям небайдужих людей ми передали військовослужбовцям Хмельниччини карету швидкої допомоги та два автомобілі," – зазначив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, висловлюючи вдячність Артему Колюбаєву та його команді за їхній внесок у підтримку армії.